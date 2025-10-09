Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    9 Oct 2025 12:11 AM IST
    Updated On
    9 Oct 2025 12:11 AM IST

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നോ​ഘാ​ട​നം മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ക​ർ​മം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ രാ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ചാ​പ്റ്റ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യി അ​ഡ്വ. ജെ​സ്സി ജോ​സ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്രെ​ട്ട​റി​യാ​യി ബി​ജു അ​ത്തി​ക്ക​യം വൈ​സ് പ്രെ​സി​ഡ​ന്റാ​യി ജാ​സിം ക​രി​ക്കോ​ട് ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി നൂ​റു​ദ്ദി​ന്‍ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സി​ഡ​ര്‍ ജി ​വി ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. ജോ​സ് എ​ബ്ര​ഹാ​മി​ല്‍ നി​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എം​ബ​സി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് 2024- 25 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്ലി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​തോ​ടൊ​പ്പം ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും അം​ബാ​സി​ഡ​ര്‍ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2009 മു​ത​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്‍. നി​ര​വ​ധി​യാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​വി​ധ കോ​ട​തി​ക​ളി​ല്‍കൂ​ടി​യും മ​റ്റും പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ന്‍ ലീ​ഗ​ല്‍ സെ​ല്ലി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

