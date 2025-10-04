Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:49 AM IST

    പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    onam celebration
    പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക്ക​ത്തി​ലെ പ്ര​ചോ​ദ​ന മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ഓ​ണ​നി​ലാ​വ് 2025’ സി.​ബി.​ഡി​യി​ലെ സ്റ്റാ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ന്നു. വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 400ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഈ ​ആ​ഘോ​ഷം, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഓ​ണ​പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ, ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ, സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യി മാ​റി.

    സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ, അ​പ​ർ​ണ വി​ജ​യ​ൻ, നി​ഷ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, വി​ജ​യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​മേ​ഷ്, സ​ജേ​ഷ്, പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ച​ന്ദ്ര​ബാ​ബു, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ പു​തി​യ​വീ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഭ​ദ്ര​ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി​യ​തോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന താ​ല​പ്പൊ​ലി, പ​ഞ്ച​വാ​ദ്യം, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ കാ​ണി​ക​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും നി​റ​ഞ്ഞ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ നി​റം ന​ൽ​കി.

    അ​നു​മോ​ദ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി വീ​ട് നി​ർ​മി​ച്ചു ന​ൽ​കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്തു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളു​മാ​യ ഡോ. ​എം.​എ​സ്. സു​നി​ലി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​പ​ർ​ണ വി​ജ​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി. എം.എ​സ്. സു​നി​ലി​നെ അ​പ​ർ​ണ വി​ജ​യ​ൻ പൊ​ന്നാ​ട അ​ണി​യി​ച്ചും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ൾ മൊ​മെ​ന്റോ ന​ൽ​കി​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​സ​മി​തി അം​ഗം വി​ജ​യ് കൃ​ഷ്ണ, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​ശാ​ന്ത് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യി​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​സു​നി​ലി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​സ്പ​ർ​ശി​യാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സി​നെ ഈ​റ​ന​ണി​യി​ച്ചു.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

