Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ്രചോദന മലയാളി സമാജം...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 April 2026 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 11:03 PM IST

    പ്രചോദന മലയാളി സമാജം മസ്കത്തിന് പുതിയ ഭരണസമിതിയായി

    text_fields
    bookmark_border
    oman
    cancel

    മസ്കത്ത്: പ്രചോദന മലയാളി സമാജം മസ്കത്തിന്റെ പുതിയ ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികളെ ​തെരഞ്ഞെടുത്തു. വാർഷിക പൊതു യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി നിഷ പ്രഭാകരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് അപർണ വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഉപദേശകസമിതി അംഗം വിജയ് കൃഷ്ണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

    യോഗത്തിൽ പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ: ഗിരീഷ് (രക്ഷാധികാരി), സുമേഷ് ( പ്രസിഡന്റ്), സജേഷ്, രാജേഷ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ), നിഷാ പ്രഭാകരൻ ( സെക്രട്ടറി), മണികണ്ഠൻ, ഷിനു, ബിനു ( ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ), ലിജോ ( ട്രഷറർ), പ്രശാന്ത് (ജോയിന്റ് ട്രഷറർ), ചന്ദ്രബാബു, അലക്സ് (ഉപദേശക സമിതി). എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ: വിജയ് കൃഷ്ണ, അപർണ വിജയൻ, പ്രഭാകരൻ, കാവിൽ ഹരി, സുരേഷ് ബാബു, സുനിൽ , ആര്യ സായൂജ്, ജാസിം, സുരേഷ് പഞ്ചവാദ്യം, ഷമീറ, ഷബിലാഷ്, ദിലീഷ്, ഷിജു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: malayali samajam, Oman News, Muscat, new governing body
    News Summary - 'Prachodana Malayali Samajam Muscat' has a new governing body
    X