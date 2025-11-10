Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:30 AM IST

    പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    cancel
    camera_alt

    റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ആ​ർ.​എം.​എ കി​ച്ച​ൻ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് 2025’ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സ്റ്റാ​ർ ഓ​ഫ് കൊ​ച്ചി​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ലാ​ഭ​വി​ഹി​തം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന് ആ​ർ.​എം.​എ അ​റി​യി​ച്ചു. മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ടു​മു​ത​ൽ റൂ​വി​യി​ലെ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ടു​ലി​പ്പ് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. നീ​തു ജി​തി​ൻ, ബി​ൻ​സി സി​ജോ, എ​ബി, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, സു​ജി​ത് സു​ഗു​ണ​ൻ, സു​ജി​ത് പ​ത്മ​കു​മാ​ർ, സ​ച്ചി​ൻ, ഷൈ​ജു, ആ​ഷി​ഖ്, ഷാം​ജി, വി​നോ​ദ്, സു​ഹൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ആ​ർ.​എം.​എ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ന്തോ​ഷ് കെ.​ആ​ർ. ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsPoster Publishedgulf news malayalam
    News Summary - Poster published
    Similar News
    Next Story
    X