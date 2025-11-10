പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
മസ്കത്ത്: റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ആർ.എം.എ കിച്ചൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് 2025’ മത്സരത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം സ്റ്റാർ ഓഫ് കൊച്ചിൻ ഹാളിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആലുവ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മണികണ്ഠൻ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം പ്രവാസികളുടെ ജീവകാരുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് ആർ.എം.എ അറിയിച്ചു. മത്സരം നവംബർ 28ന് ഉച്ചക്ക് രണ്ടുമുതൽ റൂവിയിലെ ഗോൾഡൻ ടുലിപ്പ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കും.
മത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. നീതു ജിതിൻ, ബിൻസി സിജോ, എബി, ഷാജഹാൻ, സുജിത് സുഗുണൻ, സുജിത് പത്മകുമാർ, സച്ചിൻ, ഷൈജു, ആഷിഖ്, ഷാംജി, വിനോദ്, സുഹൈൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ആർ.എം.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. മുജീബ് അഹമ്മദ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സന്തോഷ് കെ.ആർ. നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
