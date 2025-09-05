Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 11:55 AM IST

    നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് പൊ​ന്നോ​ണം

    തി​രു​വോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഉ​​ത്രാ​ട​പ്പാ​ച്ചി​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ
    നാ​ടോ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ ഇ​ന്ന് പൊ​ന്നോ​ണം
    പോ​യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ന​​ല്ലോ​ർ​മ​ക​ൾ പു​തു​ക്കി ​പൂ​വി​ളി​യും പൂ​ക്ക​ള​വു​മാ​യി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​വും പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തെ വ​ര​​വേ​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം വാ​യ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ തി​രു​വോ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ   

    മ​സ്ക​ത്ത്: സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യു​ടെ​യും നാ​ട്ടോ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തി​രു​വോ​ണ​ത്തെ വ​വേ​ൽ​ക്കും. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ​വി​ധ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ പൊ​ന്നോ​ണ​ത്തി​ന് പൊ​ലി​മ​യേ​റും. വ്യാ​ഴ്ച്ച ആ​ളു​ക​ൾ തി​രു​വോ​ണ​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന​വ​ട്ട ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു.​ ഷോ​പ്പി​ങ്ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. സ​ദ്യ​ക്കു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കാ​നും വ​സ്ത്ര​മെ​ടു​ക്കാ​നും പൂ​ക്ക​ള്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഓ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​ല​രും. സ​ദ്യ​ക്കാ​യി സാ​മ്പാ​റ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കി​റ്റു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക നി​ര​ക്കി​ൽ പ​ല​യി​ട​ത്തും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.​ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പ​ല​രും പ​റ​ഞ്ഞു. പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​നു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ അ​ത്തം പി​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ്ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വാ​ടാ​മ​ല്ലി, പ​ല​ത​രം ജ​മ​ന്തി​പ്പൂ​ക്ക​ള്‍, ക​ന​കാം​ബ​രം, മു​ല്ല​പ്പൂ, തു​ള​സി, താ​മ​ര തു​ട​ങ്ങി​യ പൂ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രേ​റെ​യാ​ണ്. ഓ​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് മാ​മ്പ​ഴം, പൈ​നാ​പ്പി​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ലോ​ഡു​ക​ണ​ക്കി​ന് എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​സ്ത്ര​വ്യാ​പാാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ല്ല തി​ര​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​ല​രും ഷോ​പ്പി​ങ്ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന​ത്. കോ​​​​മ്പോ ഡി​സൈ​നി​നും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​ണ​മു​ണ്ടു​ക​ൾ, ക​സ​വ് സാ​രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ഫ​റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.​പ്ര​ധാ​ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. 20 മു​ത​ൽ മു​ക​ളി​ലോ​ട്ട് ഇ​നം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ​ദ്യ​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ക. ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​ര​വും സ​ദ്യ​യി​ലെ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും അ​നു​സ​രി​ച്ച് വി​ല​യി​ലും വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടാ​വും. ഹോ​ട്ട​ല​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പ്ര​ധാ​ന ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ വി​ള​മ്പു​ന്നു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ നാ​ല് റി​യാ​ൽ വ​രെ​യാ​ണ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക​ളു​ടെ ശ​ര​ശ​രി വി​ല.

    ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് ഓ​ണം. ഒ​മാ​നി​ലെ ചെ​റു​തും വ​ലു​തു​മാ​യ എ​ല്ലാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളും ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ഓ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്ബ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വ​ലി​യ പ്ര​വാ​സ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ഘോ​ഷ​വും ഓ​ണം ത​ന്നെ. ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​മു​ഖ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ മ​സ്ക​ത്ത​ലെ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തും. ഇ​ത്ത​രം സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വി​വി​ധ ജി​ല്ലാ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളും വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    സാ​ധാ​ര​ണ വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഹാ​ളു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട് പോ​വാ​റു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം നീ​ണ്ട് പോ​വാ​റു​ണ്ട്.

