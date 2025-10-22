Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം;...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:25 AM IST

    മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം; പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ ന​ൽ​ക​ണം
    മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം; പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ശു​ചി​ത്വ​ത്തെ​യും സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തെ​യും ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​യോ​​ടെ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മ​സ്ക​ത്തി​നെ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള ന​ഗ​ര​മാ​യി പ​രി​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പി​ലാ​റ്റി ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. മാ​ലി​ന്യം ശ​രി​യാ​യ​രീ​തി​യി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ലും മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്ക​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ശു​ചി​ത്വ സം​വി​ധാ​നം ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.




    ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ് മ​സ്ക​ത്ത് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ശു​ചി​ത്വ കാ​ഴ്ച നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ശു​ചി​ത്വ​മു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി ശു​ദ്ധ വാ​യു​വി​നും ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വൃ​ത്തി​യും വെ​ടി​പ്പും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പൗ​ര​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ കൂ​ടി പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണെ​ന്നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും മാ​ലി​ന്യ​നീ​ക്ക​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ മാ​ലി​ന്യ​ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും ആ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​തു​ശു​ചി​ത്വ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ നി​ശ്ചി​ത ബി​ന്നു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ടു​ക​യും മൂ​ടി അ​ട​ച്ചി​ടു​ക​യും വേ​ണം. വീ​ട​ു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലോ ക​ട​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലോ മാ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ന​ഗ​രം ശു​ചി​ത്വ​ത്തോ​ടെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടി ക​ട​മ​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewspollutionwarningMuscat Municipality
    News Summary - Pollution: Muscat Municipality issues warning to public
    Similar News
    Next Story
    X