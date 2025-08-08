Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഫ്രീ...
    Oman
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:25 AM IST

    ‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഫ്രീ ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ വ​ട​ക്ക​ന്‍ ശ​ര്‍ഖി​യ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    plastic free market
    cancel
    camera_alt

    വ​ട​ക്ക​ന്‍ ശ​ര്‍ഖി​യ​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഫ്രീ ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​ന്‍

    മ​സ്ക​ത്ത്: ‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഫ്രീ ​മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്’ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ച് വ​ട​ക്ക​ന്‍ ശ​ര്‍ഖി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ്. പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത സൂ​ഖു​ക​ളി​ലും ച​ന്ത​ക​ളി​ലും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജോ​ലി​ക്കി​ടെ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലും അ​വ​ബോ​ധം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ച​ന്ത​യി​ല്‍ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​ത്തി കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ഞ്ചി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സു​സ്ഥി​ര​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​ന് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ദി ബ​നീ ഖാ​ലി​ദി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​ന്ത​യി​ലും മു​ദൈ​ബി, ബി​ദി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ച​ന്ത​ക​ളി​ലും ഇ​ബ്ര​യി​ലെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ച​ന്ത​യി​ലും അ​ല്‍ ഖാ​ബി​ല്‍, ദി​മ വ ​അ​ല്‍ താ​ഇ​ന്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ച​ന്ത​ക​ളി​ലും അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ല്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പ്ര​ചാ​ര​ണ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ​ട​ക്ക​ന്‍ ശ​ര്‍ഖി​യ​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​മി​ര്‍ അ​ല്‍ ഹ​ജ്‌​രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ‘സു​സ്ഥി​ര​വും ശു​ചി​ത്വ​മു​ള്ള​തു​മാ​യ പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം. ചെ​റു​കി​ട വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഷോ​പ്പി​ങ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ദ​ലു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​സ്‌​കാ​രം വ​ള​ര്‍ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ല്‍കു​ന്നു.

    കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, പ​രി​സ്ഥി​തി​വി​ഭാ​ഗം 250 പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ബാ​ഗു​ക​ള്‍, 45 ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ബ്രോ​ഷ​റു​ക​ള്‍, അ​റ​ബി​ക്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഉ​റു​ദു​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ല്‍ 200 ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ ല​ഘു​ലേ​ഖ​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ള്‍ നി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല തീ​രു​മാ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​രം​ഭം സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ല്‍ ഹ​ജ്‌​രി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ബി​സി​ന​സു​ക​ളി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലും പെ​രു​മാ​റ്റ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, വ​ര്‍ഷാ​വ​സാ​നം വ​രെ കാ​മ്പ​യി​ന്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​രും. ഇ​ത് ഗ​വ​ര്‍ണ​റേ​റ്റി​ലെ മു​ഴു​വ​ന്‍ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. രാ​ജ്യ​ത്താ​ക​മാ​നം ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ളു​ടെ നി​രോ​ധ​നം ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ഞ്ചി​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം ജൂ​ലൈ ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന, ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ അ​ധി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രും. പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ, പാ​ക്കേ​ജി​ങ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് ക​ട​ക​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ, മി​ഠാ​യി ഫാ​ക്ട​റി​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, ഗി​ഫ്റ്റ് ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, ബ്രെ​ഡ്, പേ​സ്ട്രി​ക​ൾ, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് നി​ർ​ത്തി പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന തു​ണി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പേ​പ്പ​ർ ബാ​ഗു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള സു​സ്ഥി​ര ബ​ദ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 2027ഓ​ടെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ഞ്ചി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മൂ​ന്നാം​ഘ​ട്ട നി​രോ​ധ​നം വ​രു​ന്ന​ത്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ഞ്ചി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട നി​രോ​ധ​നം​ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 2024 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​രു​ന്നു. ഫാ​ർ​മ​സി​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​ണ്​ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ഗു​ക​ൾ​ക്ക് ​നി​രോ​ധ​ന​മു​ള്ള​ത്.ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ, ​ടെ​ക്സ്​​റ്റൈ​ൽ​സ്​ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​വ​യു​ടെ മ​റ്റ്​ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, ത​യ്യ​ൽ ക​ട​ക​ൾ, ക​ണ്ണ​ട ക​ട​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ വി​ൽ​പ​ന, ഇ​വ​യു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കു​ള്ള സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, വാ​ച്ചു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ക​യും പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ട​ക​ൾ, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് സ​ഞ്ചി​ക​ൾ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newscampaignmarketplastic free
    News Summary - ‘Plastic Free Market’ campaign expands to more locations in the North East
    Similar News
    Next Story
    X