    date_range 30 Dec 2025 11:04 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 11:04 AM IST

    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധ​നം

    2027 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നോ​ടെ ‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മു​ക്ത ഒ​മാ​ൻ’ ആ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്
    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധ​നം
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ഷോ​പ്പി​ങ് ബാ​ഗു​ക​ൾ നി​രോ​ധി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നാ​ലാം ഘ​ട്ടം ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ക​യും സു​സ്ഥി​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ 2024 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. 2027 ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ‘പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മു​ക്ത ഒ​മാ​ൻ’ ആ​ണ് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​രോ​ധ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കും. വി​വി​ധ വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, സേ​വ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ, തേ​ൻ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ, കു​ടി​വെ​ള്ള, വാ​ട്ട​ർ പ​മ്പ് വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ, ഓ​ട്ടോ​മോ​ട്ടി​വ് പ​മ്പ് വി​ൽ​പ​ന​യും അ​വ​യു​ടെ സ​ർ​വി​സി​ങും, ന​വീ​ന ജ​ല​സേ​ച​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​ർ, ചെ​ടി​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന ന​ഴ്സ​റി​ക​ൾ, കാ​ർ​ഷി​ക വി​ത​ര​ണ സ്റ്റോ​റു​ക​ൾ, പ​ക്ഷി​ക​ൾ, അ​ല​ങ്കാ​ര മ​ത്സ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​യും അ​വ​യു​ടെ തീ​റ്റ​യും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന പെ​റ്റ്ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഔ​ട്ട്‍ല​റ്റു​ക​ൾ, കൃ​ഷി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, ക​ന്നു​കാ​ലി തീ​റ്റ, ധാ​ന്യം, കീ​ട​നാ​ശി​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ, ഐ​സ്‌​ക്രീം, കോ​ൺ, ന​ട്ട്‌​സ്, ജൂ​സ് ക​ട​ക​ളും മ​ഷാ​ക്ക് പോ​ലെ​യു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഭ​ക്ഷ​ണ ശാ​ല​ക​ളും, വി​ൽ​പ​ന ശാ​ല​ക​ൾ, മി​ല്ലു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​ണ് ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​രി​ക. നി​ദേ​ശം പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 50 റി​യാ​ൽ മു​ത​ൽ 1,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ പി​ഴ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​മു​ള്ള ഉ​പ​ഭോ​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​വു​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​രോ​ധ​നം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്, ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ദ​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ആ​ശു​പ​ത്രി, ഫാ​ർ​മ​സി, ക്ലി​നി​ക്ക്, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ, ഹൗ​സ്‌​ഹോ​ൾ​ഡ് ക​ട​ക​ൾ, ഭ​ക്ഷ​ണ ശാ​ല​ക​ൾ, പ​ഴം​,പ​ച്ച​ക്ക​റി വി​ത​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​ക്കി​ങ്, ഗി​ഫ്റ്റ് ഷോ​പ്പ്, ഫാ​ബ്രി​ക് സ്‌​റ്റോ​ർ, ടെ​ക്‌​സ്‌​റ്റൈ​ൽ​സ്‌, ടെയ്​ല​റി​ങ്, ക​ണ്ണ​ടക്കട​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ക​ട​ക​ൾ, സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​ർ, വാ​ച്ച് സ​ർ​വി​സ്, ബേ​ക്ക​റി, ബ്ര​ഡ്, സ്വീ​റ്റ്‌​സ് വി​ൽ​പ​ന ക​ട​ക​ൾ, കാ​ൻ​ഡി ഫാ​ക്ട​റി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​രോ​ധ​നം നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ കാ​ർ കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ, കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ, ബ്ലാ​ങ്ക​റ്റ് സ്‌​റ്റോ​ർ, സ്വ​ർ​ണം, വെ​ള്ളി ആ​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും 2027 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ പ്രി​ന്റി​ങ് പ്ര​സ്, മ​ത്സ്യ വി​ൽ​പ​ന, മ​ത്സ്യ ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ട് റി​പ്പ​യ​ർ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്, വാ​ഹ​ന റി​പ്പ​യ​ർ സ്ഥാ​പ​നം, വാ​ഹ​ന ഓ​യി​ൽ, ട​യ​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ൽ​പ​ന, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്‌​സ് സ്‌​റ്റോ​ർ, സാ​നി​റ്റ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ​സ്, സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന​റി, ഓ​ഫി​സ് സ​പ്ലൈ​സ് വി​ൽ​പ​ന സ്‌​റ്റോ​റു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് നി​രോ​ധ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​രും.

