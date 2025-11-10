Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:27 AM IST

    ‘ഒ​രു കോ​ടി വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ടാം’ ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി: മ​ഹ്ദ​യി​ൽ 2000 തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു

    ‘ഒ​രു കോ​ടി വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ടാം’ ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി: മ​ഹ്ദ​യി​ൽ 2000 തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു
    ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ഹ്ദ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തൈ​ന​ടീ​ൽ

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​ഹ്ദ വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ 2000 ത​ദ്ദേ​ശീ​യ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു. ‘ഒ​രു കോ​ടി വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ടാം’ എ​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തൈ​ന​ടീ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് 1000 തൈ​ക​ൾ ന​ട്ടു. അ​ൽ ബ​ലൗ​റ നാ​ഷ​ന​ൽ ട്രേ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 1000 തൈ​ക​ൾ കൂ​ടി ന​ട്ടു.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ പ​രി​സ്ഥി​തി​സൗ​ഹൃ​ദ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും മ​രു​ഭൂ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നും പ്ര​കൃ​തി ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ‘ഒ​രു കോ​ടി വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ടാം’ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - 'Plant one crore trees' national scheme: 2000 saplings planted in Mahda
