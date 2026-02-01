Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightദാ​ഹി​റ​യി​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 8:26 AM IST

    ദാ​ഹി​റ​യി​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ ഗു​ഹ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ദാ​ഹി​റ​യി​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ ഗു​ഹ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി
    cancel
    camera_alt

    ഖ​ത്താ​ൻ ഗു​ഹ​യു​ടെ അ​ക​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    ഇ​ബ്രി: ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ടൂ​റി​സം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖ​ത്താ​ൻ ഗു​ഹ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ൽ ദാ​ഹി​റ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.ഇ​ബ്രി ന​ഗ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം എ​ട്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഖ​ത്താ​ൻ ഗു​ഹ, ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഭൂ​വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ഘ​ട​ന​ക​ളാ​ലും മി​നു​സ​മാ​ർ​ന്ന ശി​ലാ​ത​ല​ങ്ങ​ളാ​ലും പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​ണ്. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഗു​ഹ​ക്ക് ‘മാ​ർ​ബി​ൾ കേ​വ്’ എ​ന്ന പേ​ര് ല​ഭി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഗു​ഹ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം ദു​ഷ്ക​ര​മാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ഗൈ​ഡു​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​നു​മ​തി.

    ദാ​ഹി​റ​യി​ൽ ഖ​ത്താ​ൻ ഗു​ഹ​യു​ടെ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം


    ഗു​ഹ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ജി​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ രൂ​പ​ങ്ങ​ളും ശി​ലാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും കാ​ണാം.ചു​ണ്ണാ​മ്പു​ക​ല്ല് കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മി​ത​മാ​യ ഇ​തി​നു​ള്ളി​ൽ സ്റ്റാ​ല​ക്റ്റൈ​റ്റു​ക​ൾ, സ്റ്റാ​ല​ഗ്മി​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളു​ണ്ട്. ഒ​രു മീ​റ്റ​ർ മാ​ത്രം വ്യാ​സ​മു​ള്ള വ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ചെ​റി​യ ദ്വാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​ര​ങ്ങി വേ​ണം ഗു​ഹ​ക്കു​ള്ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​ൻ.

    ഗു​ഹ​യു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും വി​ക​സ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മ​റ്റ് ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൗ​ൺ​സി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ൽ ദാ​ഹി​റ​യി​ലെ വി​ദൂ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് -ആം​ബു​ല​ൻ​സ് യൂ​ണി​റ്റ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    കൂ​ടാ​തെ ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ​മ​ഗ്ര പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ടെ​ർ​മി​ന​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലും നി​ല​വി​ലു​ള്ള ബ​സ് സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsDahiragulf news malayalam
    News Summary - Plan to develop Qattan Cave in Dahira
    Similar News
    Next Story
    X