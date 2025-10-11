Begin typing your search above and press return to search.
    മു​സ​ന്ന​യി​ലെ പൈ​പ്പ്‌ ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    മു​സ​ന്ന​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ പ​ദ്ധ​തി

    മു​സ​ന്ന: തെ​ക്ക​ൻ ബാ​ത്തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മു​സ​ന്ന വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ മ​ലി​ന​ജ​ല ശൃം​ഖ​ല, സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റ്, ജ​ല​സേ​ച​ന പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​ൻ എ​ന്നി​വ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി 78 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    9.877 ദ​ശ​ല​ക്ഷം റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ഒ​ര​ു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യാ​പ​ര​വും ന​ഗ​ര​പ​ര​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കൊ​പ്പം മു​ന്നേ​റു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പ​ദ്ധ​തി ഗ​ണ്യ​മാ​യ പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് നാ​മ വാ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​ക​ദേ​ശം 2000 റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് നാ​മ വാ​ട്ട​ർ സ​ർ​വി​സ​സി​ലെ റീ​ജ​ന​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ സീ​നി​യ​ർ പ്രോ​ജ​ക്ട് മാ​നേ​ജ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ഹ​സ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഫാ​ർ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. മു​സ​ന്ന വി​ലാ​യ​ത്തി​ലെ അ​ൽ ഷു​ഐ​ബ, അ​ൽ ത​രീ​ഫ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് പ​ദ്ധ​തി.

    2023 ന​വം​ബ​റി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത മേ​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​വും കൈ​മാ​റ്റ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

