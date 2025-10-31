Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 11:38 AM IST

    പ​ഴ​യ​കാ​ല ഒ​മാ​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

    പ​ഴ​യ​കാ​ല ഒ​മാ​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം
    നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ പ​ഴ​യ​കാ​ല രേ​ഖ​ക​ളാ​യി പ്ര​ഫ. യൂ​ജി​ൻ ഹാ​ർ​പ്പ​ർ ജോ​ൺ​സ​ൻ പ​ക​ർ​ത്തി​യ ച​ത്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. ‘റി​ഫ്ല​ക്ഷ​ൻ​സ് ഫ്രം ​ദി നോ​ട്ട് സോ ​ഡി​സ്റ്റ​ന്റ് പാ​സ്റ്റ് ഇ​ൻ ഒ​മാ​ൻ’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ര​വ​ധി അ​തി​ഥി​ക​ളും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സാം​സ്കാ​രി​ക-​ക​ലാ​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ൺ​സ്​​പോ​ക്ക​ൺ ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റാ​യ പ്ര​ഫ. യൂ​ജി​ൻ ഹാ​ർ​പ്പ​ർ ജോ​ൺ​സ​ൺ.

    1970നു​മു​മ്പു​ള്ള ഒ​മാ​നി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ലാ​ളി​ത്യം നി​റ​ഞ്ഞ ആ ​കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ ത​ന്റെ കാ​മ​റ​യി​ലൂ​ടെ പ​ക​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ്ര​ഫ. യൂ​ജി​ൻ ഹാ​ർ​പ്പ​ർ ജോ​ൺ​സ​ൺ. ‘ഒ​മാ​ന്റെ മു​തി​ർ​ന്ന ത​ല​മു​റ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ഓ​രോ ചി​ത്ര​ത്തി​നും അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി ച​രി​ത്ര​വി​വ​ര​ണം ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ആ​ളു​ക​ളു​ടെ രൂ​പം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​ർ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ജീ​വി​ത​വും വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സ​യ്യി​ദ് സൗ​ദ് ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​വം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ തു​ട​രും.

    TAGS:photo exhibitionnational museumOmanimages
