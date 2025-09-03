Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളി​ലെ കീ​ട​ബാ​ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ദാ​ഹി​റ​യി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദം

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാംപാ​ദ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ കീ​ട​ബാ​ധ​യി​ൽ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി
    ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളി​ലെ കീ​ട​ബാ​ധ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ദാ​ഹി​റ​യി​ൽ ഫ​ല​പ്ര​ദം
     ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ കൃ​ഷി​ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​ഴു​വി​നെതിരെ ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​നിൽനിന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ കൃ​ഷി​യെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ചു​വ​ന്ന ഈ​ന്ത​പ്പ​ന കീ​ട​ങ്ങ​ളെ​യും ചെ​റു​പ്രാ​ണി​ക​ളെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ദാ​ഹി​റ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ ഫ​ലം കാ​ണു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ കീ​ട​ബാ​ധ​യി​ൽ കു​റ​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ 601പു​തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തു. ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ കേ​സു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് -217. അ​തി​ൽ 171 ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി. 46 എ​ണ്ണം നീ​ക്കം ചെ​യ്തു. മേ​യി​ൽ കേ​സു​ക​ൾ 203 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു (170 ചി​കി​ത്സ, 33 നീ​ക്കം ചെ​യ്തു). ജൂ​ണി​ൽ 181 കേ​സു​ക​ളാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു(153 ചി​കി​ത്സ, 28 നീ​ക്കം ചെ​യ്തു).

    സാ​ങ്കേ​തി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ളു​ടെ​യും ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യെ​യാ​ണ് സ്ഥി​ര​മാ​യ കു​റ​വ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ദാ​ഹി​റ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ വെ​ൽ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് വാ​ട്ട​ർ റി​സോ​ഴ്‌​സ​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ണു​ബാ​ധ​ക​ൾ നേ​ര​​ത്തേ ​ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ ക​ർ​ഷ​ക​രു​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ലേം ബി​ൻ മു​സാ​ബ അ​ൽ ക​ൽ​ബാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ട്ടു​പ​റ​മ്പു​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വേ​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തും ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തും കീ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ത​ന്റെ ഫാ​മു​ക​ളി​ലെ 86 പ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ചു​വ​ന്ന ഈ​ന്ത​പ്പ​ന കീ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്റേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് മി​ക​ച്ച സാ​​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഇ​ബ്രി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​നാ​യ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ സ​ലിം അ​ൽ മ​ന്ദാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​ശീ​ല​ന വ​ർ​ക് ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, കീ​ട​നാ​ശി​നി വി​ത​ര​ണം, ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ടീ​മു​ക​ളു​ടെ പ​തി​വ് ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള ദേ​ശീ​യ വി​ഭ​വ​മാ​യ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സം​യു​ക്ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദ്രു​ത പ്ര​തി​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പി​ന്തു​ണ, ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
