Madhyamam
    Oman
    Posted On
    7 Jan 2026 12:36 PM IST
    Updated On
    7 Jan 2026 12:36 PM IST

    'ഒ​മാ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ' രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക ല​ക്ഷ്യം
    ‘ഒ​മാ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ’ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി
    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യും മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഒ​മാ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ’ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ മൂ​ല​ധ​ന വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ പ​ങ്ക് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കേ​ന്ദ്രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    പു​തി​യ കേ​ന്ദ്രം നി​യ​മ നി​ർ​മാ​ണ, ഭ​ര​ണ, നി​യ​ന്ത്ര​ണ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. ആ​ഗോ​ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളോ​ട് ചേ​രു​ന്ന ആ​ധു​നി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക, നി​യ​മ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​ലാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ഉ​ന്ന​ത ധ​ന​കാ​ര്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, വി​പ​ണി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്കും വി​ശാ​ല​മാ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം തേ​ടു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്കും നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കും ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​രാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വേ​ദി ഒ​രു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ പു​തി​യ സ്ഥാ​പ​നം നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ സെ​ന്റ​ർ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    X