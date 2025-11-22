Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 12:22 PM IST

    ഖു​റ​മി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കി ജ​നം; ക​ട​ലി​ൽ നി​ര​ന്ന് പ​ട​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നേ​വ​ൽ പ​രേ​ഡ് കാ​ണാ​ൻ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഖു​റം തീ​ര​ത്തെ​ത്തി
    ഖു​റ​മി​ലേ​ക്കൊ​ഴു​കി ജ​നം; ക​ട​ലി​ൽ നി​ര​ന്ന് പ​ട​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ
    ഖു​റം ക​ട​ൽ​തീ​ര​ത്ത് ഒ​മാ​ന്റെ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക​ക​ളു​മാ​യി നാ​വി​ക പ​രേ​ഡ് കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ കു​ടും​ബം

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്ത​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖു​റം ക​ട​ലി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ന​ട​ന്ന നാ​വി​ക പ​രേ​ഡ് കാ​ണാ​ൻ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി.

    ഒ​മാ​നി​ക​ളെ​പോ​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ആ​ഘോ​ഷ​ത്ത​ന്റെ വി​രു​ന്നാ​യി. പ​ല​രും കു​ടും​ബ​സ​മേ​ത​മാ​ണ് ക​ട​ലി​ലെ പ​ട​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖു​റം ക​ട​ലി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന നാ​വി​ക പ​രേ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്, നേ​​വ​​ൽ പ​​രേ​​ഡ് ഫു​​ൽ​​ക് അ​​സ്സ​​ലാ​​മ​​യി​​ൽ​​നി​​ന്ന് വീ​​ക്ഷി​​ക്കു​​ന്ന സു​​ൽ​​ത്താ​​ൻ ഹൈ​​തം ബി​​ൻ താ​​രി​​ഖ്. പ​​ട​​ക്ക​​പ്പ​​ലു​​ക​​ൾ​​ക്കൊ​​പ്പം ഫു​​ൽ​​ക് അ​​സ്സ​​ലാ​​മ​​യും സ​​ന്ദ​​ർ​​ശ​​ക​​രു​​ടെ

    ശ്ര​​ദ്ധാ​​കേ​​ന്ദ്ര​​മാ​​യി


    പു​റം​ക​ട​ലി​ലും നാ​വി​ക​സേ​ന ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തും മാ​ത്രം കി​ട​ക്കാ​റു​ള്ള യു​ദ്ധ​ക്ക​പ്പ​ലു​ക​ളെ അ​ടു​ത്തു​കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ന്റെ ചാ​രി​താ​ർ​ഥ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു എ​ല്ലാ​വ​രും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​തി​രി​ഞ്ഞ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് രാ​ജ​കീ​യ ബോ​ട്ടാ​യ ഫു​ൽ​ക് അ​സ്സ​ലാ​മ​യി​ൽ ഖു​റ​മി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ യാ​ത്ര കാ​ണാ​ൻ മ​ത്ര​യി​ലെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് പോ​ർ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പം നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ കാ​ത്തു​നി​ന്നി​രു​ന്നു.



    രാ​ജ​കീ​യ യാ​ട്ടി​ന് ഒ​പ്പം പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഒ​മാ​നി വ​ള്ള​ങ്ങ​ളും ക​പ്പ​ലു​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ന്ന​പ്പോ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല സ​മു​ദ്ര​ച​രി​ത്ര​വും ക​ഴി​വും പൈ​തൃ​ക​വും തെ​ളി​ഞ്ഞു. ഖു​റ​മി​ൽ യാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ൽ​ത്താ​ൻ നേ​വ​ൽ പ​രേ​ഡ് വീ​ക്ഷി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​നി​ന്റെ​യും ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യ​യും ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​നി​ന്റെ നാ​വി​ക ക​രു​ത്ത്തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് ഖു​റം ക​ട​ലി​ൽ അ​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 41 ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. റോ​യ​ൽ നേ​വി ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ, റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്, കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ക​പ്പ​ലു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി. ഖു​റം ബീ​ച്ചി​ൽ വ​ലി​യ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ത​ത്സ​മ​യം പ്ര​ക്ഷേ​പ​ണം ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ദേ​​ശീ​​യ​​ദി​​നാ​​ഘോ​​ഷ​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യി മ​​സ്ക​​ത്ത് സീ​​ബി​​ലെ അ​​ൽ ഖൂ​​ദി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ക​​രി​​മ​​രു​​ന്ന് പ്ര​​യോ​​ഗം ആ​​കാ​​ശ​​ത്ത് വ​​ർ​​ണ​​ക്കാ​​ഴ്ച​​യൊ​​രു​​ക്കി​​യ​​പ്പോ​​ൾ. വെ​​ള്ളി​​യാ​​ഴ്ച രാ​​ത്രി ഖു​​റ​​മി​​ലും ക​​രി​​മ​​രു​​ന്ന് പ്ര​​​യോ​​ഗം ദൃ​​ശ്യ​​വി​​രു​​ന്നൊ​​രു​​ക്കി


    ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ബീ​ച്ചി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. നാ​വി​ക​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഖു​റ​മി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഫോ​റി​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ഖു​റം ബീ​ച്ച് റൗ​ണ്ട് എ​ബൗ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള റോ​ഡ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ അ​റി​യി​ച്ചു.

