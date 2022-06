cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article മ​സ്ക​ത്ത്​: വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​മാ​ൻ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​കെ 47 ശ​ത​മാ​നം വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന 70 ശ​ത​മാ​നം വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. യു.​എ​ൻ ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ വെ​സ്റ്റേ​ൺ ഏ​ഷ്യ​യു​ടെ (ഇ.​എ​സ്.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ) പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ 33 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​വൈ​ത്തി​ൽ 28, യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 23, ഖ​ത്ത​റി​ൽ 19 ശ​ത​മാ​ന​വും വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 50 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ അ​റ​ബ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 65 വ​യ​സ്സും അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​മു​ള്ള വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 16 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​മാ​യാ​ണ്​ വ​ർ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ഇ​ത് 50 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളാ​യി കൂ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. Show Full Article

Pension for old age: Oman is second in the Gulf region