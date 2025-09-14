Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    14 Sept 2025 9:55 AM IST
    14 Sept 2025 9:55 AM IST

    കു​ടും​ബം കൈ​െയാ​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ത​ണ​ലാ​യി പീ​സ് വാ​ലി

    പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ലു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു
    കു​ടും​ബം കൈ​െയാ​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ത​ണ​ലാ​യി പീ​സ് വാ​ലി
    കൃ​ഷ്ണ​ൻ മ​സ്ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടൊ​പ്പം

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ലു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യെ പീ​സ് വാ​ലി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു. ഏ​പ്രി​ൽ 30നു​ണ്ടാ​യ മ​സ്‌​തി​ഷ്കാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി മ​ണ്ട​ക​ത്തി​ങ്ക​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ളെ റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് ഖൗ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ഭേ​ദ​പ്പെ​ടു​ക​യും യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. വ​ല​തു വ​ശം ത​ള​ർ​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ വീ​ൽ ചെ​യ​റി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നീ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് , ഖൗ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എം​ബ​സി ഈ ​ദൗ​ത്യം സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ അ​നീ​ഷ് ക​ട​വി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ടും​ബ​വു​മാ​യും ജി​ല്ലാ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ൽ കോ​ത​മം​ഗ​ല​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പീ​സ് വാ​ലി ഹ്യൂ​മ​ൺ കെ​യ​ർ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എം​ബ​സി വ​ഴി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച രേ​ഖ​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ പീ​സ് വാ​ലി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. മു​മ്പ് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​വി​ധ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ െവ​ച്ച് യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെന്ന് അ​നീ​ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഇ​തി​നോ​ട​കം കേ​ര​ള​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം മാ​നു​ഷി​ക​മാ​യ ഇ​ത്ത​രം ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ലൂ​ടെ​യും ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ​യും ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഭാ​ഗ​മാ​യ പീ​സ് വാ​ലി, ഏ​റ്റ​വും ആ​ധു​നി​ക സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ​ട് കൂ​ടി​യ പ​രി​ച​ര​ണ​മാ​ണ് വി​വി​ധ ശാ​രീ​രി​ക, മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദാ​ര​മ​തി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​നി​ധി സാ​ബി​ത് ഉ​മ്മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൃ​ഷ്ണ​നെ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഉ​ദ്യ​മം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ത്ത ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​ക്കും, വി​ഷ​യം അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ സ​ന്ന​ദ്ധ​നാ​യ പീ​സ് വാ​ലി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​റി​നും ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​നും അ​നീ​ഷ് ക​ട​വി​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പീ​സ് വാ​ലി കൂ​ടെ യുണ്ടാ​കു​മെ​ന്നു നൗ​ഷാ​ദ് റ​ഹ്മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

