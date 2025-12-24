Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 12:21 PM IST

    ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം

    ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം
    ത​ന്റെ കൈ​കൊ​ണ്ട് മെ​ന​ഞ്ഞു ജീ​വ​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി​യ സൃ​ഷ്ടി ന​ശി​ച്ചു പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ത​ന്റെ ഏ​ക​ജാ​ത​നെ മ​ക​നെ ന​ൽ​കു​വാ​ൻ ത​ക്ക​വ​ണ്ണം ദൈ​വം ഈ ​ലോ​ക​ത്തെ അ​ത്ര​മാ​ത്രം സ്നേ​ഹി​ച്ചു. യേ​ശു ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ലേ​ക്ക് ജ​നി​ച്ച​ത് ആ ​വ​ലി​യ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ്. യേ​ശു ജ​നി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മാ​ലാ​ഖ​മാ​ർ സ​ന്തോ​ഷം കൊ​ണ്ട് പാ​ട്ടു​പാ​ടി ഭൂ​മി​യി​ൽ സ​ന്മ​ന​സ്സു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​നം. ഇ​ന്ന് പ​ല​പ്പോ​ഴും ന​മു​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് ഈ ​സ​മാ​ധാ​ന​മാ​ണ്. ന​മ്മ​ൾ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ​ല​പ്പോ​ഴും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് എ​വി​ടെ​യൊ​ക്കെ​യോ അ​ക​ലെ​യാ​ണ് ക്രി​സ്തു. ഈ ​ക്രി​സ്മ​സ് കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലും പ്ര​യാ​സം അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി അ​വ​രെ ന​മു​ക്ക് ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യി സ്നേ​ഹി​ക്കാ​ൻ, ക​രു​തു​വാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടും ന​മ്മു​ടെ ഉ​ള്ളി​ലും ക്രി​സ്തു ജ​നി​ക്കും, ജീ​വി​ക്കും. യേ​ശു​വും ഇ​തേ മാ​തൃ​ക​യാ​ണ​ല്ലോ ലോ​ക​ത്ത് കാ​ണി​ച്ചു ത​ന്ന​ത്. നി​ന്നെ​പ്പോ​ലെ നി​ന്റെ അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​നെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ക എ​ന്നു​ള്ള വ​ലി​യ സ​ന്ദേ​ശം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ക​യും അ​ത് പ്രാ​വ​ർ​ത്തി​ക​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ന​മു​ക്കും മാ​ലാ​ഖ​മാ​ർ പാ​ടി​യ​ത് പോ​ലെ, ലോ​ക​ത്തി​നും ന​മു​ക്കും സ​മാ​ധാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ ക്രി​സ്മ​സ് വ​ലി​യ ശൂ​ന്യ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്‌. ഈ ​ലോ​കം വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കു​വാ​ൻ നെ​ട്ടോ​ട്ട​മോ​ടു​മ്പോ​ഴും ക്രി​സ്തു സ​മ്മാ​നി​ച്ച ചി​ല ദി​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ന​മു​ക്ക് ഈ ​ലോ​ക​ത്തു​ള്ള​തെ​ന്ന ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ സ്വ​യം ശൂ​ന്യ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കു​വാ​നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ക​രു​തു​വാ​നും ക്രി​സ്തു സ്നേ​ഹി​ച്ച​ത് പോ​ലെ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​വാ​നും ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ സ​ഹാ​യി​ക്ക​ട്ടെ. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ക്രി​സ്മ​സി​ന്‍റെ​യും പു​തു​വ​സ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു.

