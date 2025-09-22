പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്

പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്text_fields
മസ്കത്ത്: പൊന്നാനി വേൾഡ് കൾചറൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒമാൻ നാഷനൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ബൗഷർ അധികൃതരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബദർ സമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ 50ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തു. ബദർ സമ ഹോസ്പിറ്റൽ റൂവി മാനേജർ ജയരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ആരോഗ്യമേഖലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ കഴിഞ്ഞവർഷം പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ 75 ഓളം പേർ പങ്കെടുത്ത രക്തദാനക്യാമ്പ് ബദർ സമ സഹായത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഷമീർ സിദ്ദീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുനവ്വിർ സ്വാഗതവും ഒമേഗ ഗഫൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പി.വി. സുബൈർ, ശിഫാലി, ഷമീമ സുബൈർ, നജീബ്, ലിസി ഗഫൂർ, വിദ്യ സുഭാഷ്, നബീൽ, മുസ്തഫ, റഹ്മത്തുല്ല, ലിസാന മുനവിർ, രതീഷ്, അനീഷ നബീൽ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register