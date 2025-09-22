Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    22 Sept 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    22 Sept 2025 12:11 PM IST

    പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്

    പി.സി.ഡബ്ല്യു.എഫ് രക്തദാന ക്യാമ്പ്
    മ​സ്ക​ത്ത്: പൊ​ന്നാ​നി വേ​ൾ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മി​നി​സ്ട്രി ഓ​ഫ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ബൗ​ഷ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ദ​ർ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 50ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ദ​ർ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ റൂ​വി മാ​നേ​ജ​ർ ജ​യ​രാ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം പി.​സി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 75 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ര​ക്ത​ദാ​ന​ക്യാ​മ്പ് ബ​ദ​ർ സ​മ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഷ​മീ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ന​വ്വി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഒ​മേ​ഗ ഗ​ഫൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പി.​വി. സു​ബൈ​ർ, ശി​ഫാ​ലി, ഷ​മീ​മ സു​ബൈ​ർ, ന​ജീ​ബ്, ലി​സി ഗ​ഫൂ​ർ, വി​ദ്യ സു​ഭാ​ഷ്, ന​ബീ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല, ലി​സാ​ന മു​ന​വി​ർ, ര​തീ​ഷ്, അ​നീ​ഷ ന​ബീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

