പി.സി.എഫ് ഒമാൻ; റസാഖ് ചാലിശ്ശേരി പ്രസി., മൊയ്ദീൻ ഷാ പൊന്നാനി സെക്ര.text_fields
മസ്കത്ത്: പി.ഡി.പിയുടെ പോഷക സംഘടനയായ പ്യൂപ്പിൾ കൾചറൽ ഫോറം ( പി.സി.എഫ്) ഒമാൻ നാഷനൽ ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പാർട്ടി ചെയർമാൻ അബ്ദുനാസർ മഅ്ദനിയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. റസാഖ് ചാലിശ്ശേരി പ്രസിഡന്റും മൊയ്ദീൻ ഷാ പൊന്നാനി സെക്രട്ടറിയുമാണ്. അബ്ദുൽ നാസർ ഇബ്രയാണ് ട്രഷറർ.
ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ: ഉസ്മാൻ വാടാനപ്പള്ളി,അൻസിൽ കവലയൂർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ: റിയാസ് കൊല്ലം,റൗഫ് കണ്ണൂർ,ഫൈസൽ ബാബു, നജീബ്,ജോ.സെക്രട്ടറിമാർ: യുസുഫ് ചന്ത്രാപ്പിന്നി, ഷാജി കല്ലുവിള, ഫൈസൽ ഇസ്മായിൽ.
നാഷനൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ : ഫൈസൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ജലീൽ വാടാനപ്പള്ളി, ഹാഷിം വാടാനപ്പള്ളി, നൗഷാദ് കുന്നപ്പള്ളി, അഷറഫ് ചാവക്കാട്, ലത്തീഫ് ബുറൈമി.മീഡിയ കൺവീനർ: വാപ്പു വല്ലപ്പുഴ.
അൻസിൽ കവലയൂരിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൗൺസിൽ, പി.ഡി.പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മജീദ് ചേർപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റസാക്ക് ചാലിശ്ശേരി സ്വാഗതവും, ബഷീർ പാലച്ചിറ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
