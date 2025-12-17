Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    17 Dec 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 7:56 AM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ്‌ ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി. റ​സാ​ഖ്‌ ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി, സെ​ക്ര. മൊ​യ്ദീ​ൻ ഷാ ​പൊ​ന്നാ​നി,

    ട്ര​ഷ. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ഇ​ബ്ര

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്‌: പി.​ഡി.​പി​യു​ടെ പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ പ്യൂ​പ്പി​ൾ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ( പി.​സി.​എ​ഫ്‌) ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പാ​ർ​ട്ടി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്‌​ദു​നാ​സ​ർ മ​അ്ദ​നി​യാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്‌. റ​സാ​ഖ്‌ ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മൊ​യ്ദീ​ൻ ഷാ ​പൊ​ന്നാ​നി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ്. അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ ഇ​ബ്ര​യാ​ണ് ട്ര​ഷ​റ​ർ.

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ: ഉ​സ്മാ​ൻ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി,അ​ൻ​സി​ൽ ക​വ​ല​യൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ: റി​യാ​സ് കൊ​ല്ലം,റൗ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ,ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു, ന​ജീ​ബ്,ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ: യു​സു​ഫ് ച​ന്ത്രാ​പ്പി​ന്നി, ഷാ​ജി ക​ല്ലു​വി​ള, ഫൈ​സ​ൽ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ.

    നാ​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ : ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, ഹാ​ഷിം വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി, നൗ​ഷാ​ദ് കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, അ​ഷ​റ​ഫ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ല​ത്തീ​ഫ് ബു​റൈ​മി.​മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ: വാ​പ്പു വ​ല്ല​പ്പു​ഴ.

    അ​ൻ​സി​ൽ ക​വ​ല​യൂ​രി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ, പി.​ഡി.​പി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ജീ​ദ് ചേ​ർ​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. റ​സാ​ക്ക് ചാ​ലി​ശ്ശേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും, ബ​ഷീ​ർ പാ​ല​ച്ചി​റ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

