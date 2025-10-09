Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:06 PM IST

    പി.​സി.​എ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സം​ഗ​മം

    pcf
    പി.​സി.​എ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സം​ഗ​മം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: പി.​സി.​എ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഫ​ല​സ്തീ​ന്‍ ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തി.ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ ഒ​ന്ന് മു​ത​ല്‍ 14 വ​രെ കെ​ഫി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കി പ​ല​സ്തീ​ന്‍ ജ​ന​ത​യെ നെ​ഞ്ചോ​ട് ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പി.​സി.​എ​ഫ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഐ​ക്യ​ദാ​ര്‍ഢ്യ സ​ദ​സ്സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഉ​സ്താ​ദ് അ​ന്‍സി​ല്‍ ക​വ​ല​യൂ​ര്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍ പാ​ല​ച്ചി​റ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.റൂ​ഷ്ദി പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഹാ​ജി ചാ​വ​ക്കാ​ട്, റു​ഷ്ദി, അ​ബ്ദു​ല്‍ നാ​സ​ര്‍ ഇ​ബ്ര, റൈ​സ​ല്‍ ബ​ര്‍ക, ഷ​ഫീ​ഖ് റു​സൈ​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ലാ​വു​ദ്ദീ​ന്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ജ​ഹാ​ന്‍ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    pcfPalestine Solidarity
