പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദി മസ്കത്ത് ഓണാഘോഷം

പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദി മസ്കത്ത് ഓണാഘോഷംtext_fields
മസ്കത്ത്: പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദ വേദി മസ്കത്തിന്റെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ വാദികബീർ ഗോൾഡൻ ഓയാസിസ് ഹോട്ടലിൽ നടന്നു. രാവിലെയോടെ ആരംഭിച്ച ആഘോഷപരിപാടികൾ വൈകിട്ടുവരെ നീണ്ടുനിന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈജു കരുണ സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ് മനോജ് പാനക്കാരൻ ഓണ സന്ദേശവും നൽകി.
വനിതാ വിഭാഗം കോഓർഡിനേറ്റർ പ്രിയ ജയശേഖറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രേഖ സുരേഷും സിജ ബാലകൃഷ്ണനും ടീമും തയാറാക്കിയ പൂക്കളം ആകർഷകമായി. കൾച്ചറൽ കൺവീനർ രാജാവ് മാടായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെ താലപ്പൊലി, വാദ്യമേള അകമ്പടിയോടെയുള്ള മാവേലി എഴുന്നള്ളത്ത്, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, ഓണക്കളികൾ എന്നിവയും അരങ്ങേറി.
വനിതകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ആവേശകരമായ വടംവലി മത്സരം ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങൾക്കായി വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ട്രഷറർ രഘുനാഥ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
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