Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightരോ​ഗി അ​നു​ഭ​വ...
    Oman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 1:33 PM IST

    രോ​ഗി അ​നു​ഭ​വ മി​ക​വ്; സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റ​ബ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്
    രോ​ഗി അ​നു​ഭ​വ മി​ക​വ്; സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ള​ക്ക​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: രോ​ഗി അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലെ മി​ക​വി​നു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി ഒ​മാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. അ​റ​ബ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ നേ​ടി​യ​ത്.ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ, രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളം രോ​ഗി കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത പ​രി​ച​ര​ണം മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന മി​ക​ച്ച ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഈ ​അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ന​ർ​ഹ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ കാ​ത​ലാ​യ സ്ഥാ​ന​ത്ത് രോ​ഗി​യെ പ്ര​തി​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലും രോ​ഗി അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ലും ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ 12 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 267 ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ഓ​രോ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലെ മ​നു​ഷ്യാ​നു​ഭ​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച നൂ​ത​ന സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman Newsministry of healthpatient
    News Summary - Patient experience is excellent; Ministry of Health in gold standard
    Similar News
    Next Story
    X