‘പാസ്റ്റൽ ഗാലറി 2’ കലാപ്രദർശനം ആരംഭിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ദാഹിറാ ഗവർണറേറ്റിലെ ഫൈൻ ആർട്സ് അധ്യാപകരുടെ 58 കലാസൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ‘പാസ്റ്റൽ ഗാലറി 2’ ബൈതുൽ മറാ കോട്ടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദാഹിറ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഏഴുദിവസം നീളുന്ന പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രദർശനത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാസൃഷ്ടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ സൃഷ്ടിപാടവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഒമാന്റെ സാംസ്കാരിക-സൗന്ദര്യ മൂല്യങ്ങളും ഈ കൃതികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. ഒമാന്റെ പ്രകൃതിയും പൈതൃകവും ഒത്തുചേർന്ന സൗന്ദര്യമാണ് ഈ സൃഷ്ടികളുടെ പ്രമേയമെന്നും ഒമാനി സ്വത്വവും പാരമ്പര്യവുമാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ മുഖ്യ ആധാരമെന്നും പ്രദർശന മേൽനോട്ട ചുമതലയുള്ള മാജിദ് ബിൻ സാലിം അൽ ഗാഫ്രി പറഞ്ഞു.
പ്രദർശനം ശൈഖ് അലി ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ബുസൈദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register