    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:14 AM IST

    ‘പാ​സ്റ്റ​ൽ ഗാ​ല​റി 2’ ക​ലാ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദാ​ഹി​റാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ 58 ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘പാ​സ്റ്റ​ൽ ഗാ​ല​റി 2’ ബൈ​തു​ൽ മ​റാ കോ​ട്ട​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ദാ​ഹി​റ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ലി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​ഴു​ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​രം​ഗ​ത്തെ സൃ​ഷ്‌​ടി​പാ​ട​വം പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം ഒ​മാ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക-​സൗ​ന്ദ​ര്യ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​കൃ​തി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്നു. ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​യും പൈ​തൃ​ക​വും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​ണ് ഈ ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​മേ​യ​മെ​ന്നും ഒ​മാ​നി സ്വ​ത്വ​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വു​മാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ്യ ആ​ധാ​ര​മെ​ന്നും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മേ​ൽ​നോ​ട്ട ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ സാ​ലിം അ​ൽ ഗാ​ഫ്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ശൈ​ഖ് അ​ലി ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

