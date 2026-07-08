‘പാസ്പോർട്ട് ഫീസ് വർധന പ്രവാസികൾക്കു വൻപ്രഹരം’text_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പാസ്പോർട്ട് ഫീസ് വർധനക്കെതിരെ പ്രവാസികകൾ ശക്തമായി മുൻപോട്ടുവരണമെന്നു വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ (മസ്കത്ത് )കോഓഡിനേറ്റർ അൻസർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്രയുംകാലം പ്രവാസികൾ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കു കുറക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അംഗീകരിക്കാതെ, ഇപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് ഫീസ് വർധന നടപ്പാക്കിയത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വരുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അവിടെ പരിഹാരം കാണാതെ സ്വന്തം നാടിന്റെ വരുമാനത്തിൽ നാടിനു ഒപ്പംനിന്നു സഹായം നൽകുന്ന പ്രവാസിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെയ്ക്കുന്ന പ്രവണത പാടില്ല.
എല്ലാ പ്രവാസി സംഘടനകളും എംബസിവഴി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി പുതിയ പാസ്പോർട്ട് ഫീസ് വർധന ഒഴിവാക്കണമന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രവാസികൾ ഒറ്റകെട്ടായി ഒരു മനസ്സോടെ ആവശ്യമുന്നയിക്കണമെന്നും വേൾഡ് മലയാളി ഫെഡറേഷൻ മസ്കത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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