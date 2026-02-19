Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപ​ഴ​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട്...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 11:08 AM IST

    പ​ഴ​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ബ്രി​ഡ്ജി​ൽ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ ഭാ​ഗി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ഴ​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ബ്രി​ഡ്ജി​ൽ ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ ഭാ​ഗി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    cancel

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​രി​പാ​ല​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ഴ​യ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ബ്രി​ഡ്ജി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് ലൈ​റ്റ് ജം​ഗ്ഷ​നി​ൽ ഭാ​ഗി​ക ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. റോ​യ​ൽ ഒ​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വേ ​വ​ഴി തെ​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ​ട​ക്കോ​ട്ടു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നും അ​ൽ മ​വേ​ല ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ട​ത്തേ തി​രി​വി​നു​മാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ക. അ​തേ​സ​മ​യം ഖു​റം ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വ​ല​ത്തെ തി​രി​വ് തു​റ​ന്നി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​ക​രം മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്കാ​നും വാ​ഹ​ന​യാ​ത്രി​ക​രോ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Partial traffic control on the old airport bridge from today
    Similar News
    Next Story
    X