Madhyamam
    date_range 1 Oct 2025 11:20 AM IST
    മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഓ​ഫ​ർ തു​ട​രും

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഓ​ഫ​ർ തു​ട​രും
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: മ​സ്‌​ക​ത്ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഓ​ഫ​ർ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ‘ഒ​മാ​ന്‍ എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ട്‌​സ്’ പ്ര​തി​ദി​നം ഒ​രു റി​യാ​ല്‍ നി​ര​ക്കി​ല്‍ എ​യ​ര്‍പോ​ര്‍ട്ടി​ലെ പി5, ​പി6 പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ല്‍ തു​ട​ര്‍ന്നും വാ​ഹ​നം പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കും. ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ പി5 ​ഏ​രി​യ​യി​ല്‍ ഓ​ഫ​ര്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ഏ​പ്രി​ല്‍ 30ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ഫ​ര്‍ നി​ര​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, നി​ര​ക്കി​ള​വ് ഈ ​വ​ര്‍ഷം അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ട്ടാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി6 ​ഏ​രി​യ കൂ​ടി കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പി5 ​ഏ​രി​യ​യി​ലെ നി​ര​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഖ​രീ​ഫ് കാ​ല​ത്തു​ള്‍പ്പെ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ക്ക് നി​ര​ക്കി​ള​വ് ഏ​റെ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യി. ഒ​മാ​നി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും മ​സ്‌​ക​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് സ​ലാ​ല ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഒ​മാ​ന്റെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ക്കും മൂ​ന്ന് മാ​സം കൂ​ടി പി5, ​പി6 പാ​ര്‍ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ല്‍ ചെ​റി​യ ചെ​ല​വി​ല്‍ വാ​ഹ​നം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്യാ​നാ​കും. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രി​മി​ത സ​മ​യ പ്ര​മോ​ഷ​നാ​യി ആ​രം​ഭി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പാ​ർ​ക്കി​ങ് സേ​വ​നം ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നം വ​രെ തു​ട​രാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

