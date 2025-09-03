Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:47 AM IST

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ: ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​മാ​നും ജ​പ്പാ​നും

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ കു​വൈ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ: ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​മാ​നും ജ​പ്പാ​നും
    ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ത​കേ​ഷി ഇ​വാ​യ​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി ജ​പ്പാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ത​കേ​ഷി ഇ​വാ​യ​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം, ഗ​സ്സ പ്ര​തി​സ​ന്ധി എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി.​സി.​സി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ജാ​പ്പ​നീ​സ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ടാം സം​യു​ക്ത മ​ന്ത്രി​ത​ല യോ​ഗ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അ​വ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ​ഴി​ക​ളും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന് ശാ​ശ്വ​ത​വും നീ​തി​യു​ക്ത​വു​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ൽ, പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​​​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച പൊ​തു​വാ​യ നി​ല​പാ​ട് ഇ​രു​പ​ക്ഷ​വും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ഇ​രു​വ​രും അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പ​ര​സ്പ​ര താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​രു മ​ന്ത്രി​മാ​രും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഏ​കോ​പ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:JapanPalestineomannewsTwo-State Solution
