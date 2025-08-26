Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Aug 2025 1:03 PM IST
    ഫലസ്തീൻ ലക്ഷ്യം; ഒമാന് നന്ദി അറിയിച്ച് അംബാസഡർ മടങ്ങുന്നു

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ത​യ്‌​സീ​ർ അ​ലി ഫ​ർ​ഹ​ത്തി​ന് റോ​യ​ൽ ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​അ്മാ​നി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: സേ​വ​ന കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഫ​ല​സ്തീ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ത​യ്‌​സീ​ർ അ​ലി ഫ​ർ​ഹ​ത്തി​ന് റോ​യ​ൽ ഓ​ഫി​സ് മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​അ്മാ​നി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​നൊ​പ്പം ഭാ​വി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ജ​യം നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ക​രു​ത​ലി​നും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഒ​മാ​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഒ​മാ​നും ഫ​ല​സ്തീ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഴ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

