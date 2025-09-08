Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി

    palakkad friends koottayma
    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഫ്ര​ണ്ട്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: തി​രു​വോ​ണ ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ, പ്ര​ജ​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് മ​ഹാ​ബ​ലി ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി​യു​ടെ വ​ര​വേ​ൽ​പ്, അ​തി​ഥി​ക​ളെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി.ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സി​ന്റെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള ഓ​ണാ​ശം​സ, ഒ​പ്പം മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ന​ഗ​ന്ധ​ർ​വ​ൻ യേ​ശു​ദാ​സ് പാ​ടി​യ ഹി​ന്ദി ഗാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ലാ​പ​നം, ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം ല​ക്ഷ്‍മി ഗോ​പാ​ല​സ്വാ​മി​യു​ടെ ശാ​സ്ത്രീ​യ നൃ​ത്തം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ഒ​ട്ട​ന​വ​ധി സു​ന്ദ​ര മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ണ്ടു ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന പാ​ല​ക്കാ​ട് ഫ്ര​ണ്ട്സ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും പ​ന്ത്ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി.ഓ​ണം എ​ന്ന​ത് മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ മാ​ത്രം ഉ​ത്സ​വ​മ​ല്ല എ​ന്നും, ലോ​ക​മെ​ന്ന​ത് ഒ​രു കു​ടും​ബം ആ​ണെ​ന്ന് ന​മ്മെ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സാ​ർ​വ​ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ കാ​ണു​ന്ന വി​വി​ധ ദേ​ശ​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഗ​മം എ​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി ശ്രീ​നി​വാ​സ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​വാ​ർ​ഡ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന് ച​ല​ച്ചി​ത്ര ലോ​ക​ത്തെ​ത്തി​യ അ​പ​ർ​ണ ദാ​സി​ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ അ​വാ​ർ​ഡ് മൂ​ന്ന് ദ​ശാ​ബ്ദ​കാ​ല​മാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല​യി​ലെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ദേ​വാ​ശ്ര​യം ചാ​രി​റ്റ​ബി​ൾ സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​മാ​യ ബീ​ന ഗോ​വി​ന്ദി​ന് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സ​ന്തോ​ഷ് ഗീ​വ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ജി.​വി.​ശ്രീ​നി​വാ​സ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യ​ന വ​ർ​ഷം പ​ത്താം ക്ലാ​സ്, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കൂ​ട്ട​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നൃ​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഗാ​ന​മേ​ള​യും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ്ബ് മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, മ​ല​ബാ​ർ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ക്കേ​രി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ, നാ​യ​ർ ഫാ​മി​ലി യു​ണി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നി​ധീ​ഷ്, പി.​ടി.​കെ ഷെ​മീ​ർ, ഭാ​വ​ല​യ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ​ക്ട​ർ ര​ത്‌​ന​കു​മാ​ർ, മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നു ച​ന്ദ്ര​ൻ , ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ , ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട്ടെ പ്ര​മു​ഖ പാ​ച​ക വി​ദ​ഗ്‌​ദ​നാ​യ പാ​ല​ട പാ​ർ​ഥ​ൻ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പാ​ർ​ഥ​സാ​ര​ഥി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ പാ​ല​ട ഗ​ണേ​ഷ് സ്വാ​മി​യാ​ണ് ഓ​ണ​സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്. തി​രു​വോ​ണ ദി​വ​സം ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ ആ​ളു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഓ​ണ​സ​ദ്യ ന​ട​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് ഏ​റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും, എ​ന്നാ​ൽ ഏ​റെ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം ഇ​തു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​രി​ഗോ​വി​ന്ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തേ​ഷ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​ഗ​ദീ​ഷ്, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ചാ​രു​ല​ത, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ വൈ​ശാ​ഖ് മാ​നേ​ജ്‌​മ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ, മ​നോ​ജ് , ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, നീ​തു പ്ര​താ​പ്, പ്ര​വീ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ർ.

