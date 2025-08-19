Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightപാ​ല​ക്കാ​ട്‌...
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 8:57 AM IST

    പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് മ​സ്ക​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് മ​സ്ക​ത്ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്തി​ലെ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യദി​ന​ാഘോ​ഷം

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്തി​ലെ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ സൗ​ഹൃ​ദ​കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ച് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ദേ​ശ​ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് കൂ​ട്ടാ​യ്മ ജാ​തി മ​ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദെമ​ന്യേ സ​ാഹോ​ദ​ര്യ​ത്തോ​ടെ 12 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണെ​ന്നും, വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും ഈ ​കെ​ട്ടു​റ​പ്പും, സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​കു​മാ​ർ ത​ന്റെ ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്, ആ​റ് തി​യ​തി​ക​ളി​ൽ അ​ൽ​ഫ​ലാ​ജ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ​യു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ​യും 12ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള 151 പേ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് രൂ​പം ന​ൽ​കി. പ്രോ​ഗ്രാം കോഓഡി​നേ​റ്റ​ർ ആ​യി വൈ​ശാ​ഖി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഹ​രി​ഗോ​വി​ന്ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​തേ​ഷ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MuscatIndependence DayfriendsPalakkad
    News Summary - Palakkad Friends celebrated Independence Day in Muscat
    Similar News
    Next Story
    X