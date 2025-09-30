Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Sept 2025 12:29 PM IST
    date_range 30 Sept 2025 12:31 PM IST

    ബുറൈമിയിലെ മൂങ്ങകൾ; ഫീൽഡ് സർവേയുമായി പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി

    ബുറൈമിയിലെ മൂങ്ങകൾ; ഫീൽഡ് സർവേയുമായി പരിസ്ഥിതി അതോറിറ്റി
    1. സ​ർ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ മൂ​ങ്ങ​ക​ൾ 

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ മൂ​ങ്ങ​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഫീ​ൽ​ഡ് സ​ർ​വേ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​ക​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​വേ. മൂ​ങ്ങ​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​വും പെ​രു​മാ​റ്റ​രീ​തി​ക​ളും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഈ ​ജീ​വി​വ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​വ​യു​ടെ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ​യും​കു​റി​ച്ചു​ള്ള ശാ​സ്ത്രീ​യ ധാ​ര​ണ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. മൂ​ങ്ങ​ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ലും വി​വി​ധ നി​രീ​ക്ഷ​ണ, ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​വ​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും സ​ർ​വേ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്ന് ബു​റൈ​മി​യി​ലെ പ​രി​സ്ഥി​തി​വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലേം ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മ​സ്‌​ക​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തു​ന്നു


    ഇ​ര​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ മൂ​ങ്ങ​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് വ​കു​പ്പി​ലെ ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ലേം അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഫ​റ​വോ ക​ഴു​ക​ൻ മൂ​ങ്ങ, ബാ​ൺ ഔ​ൾ, ബാ​ർ​ഡ് ഔ​ൾ, ലി​റ്റി​ൽ ഔ​ൾ എ​ന്നീ നാ​ല് സ്ഥി​രം സ്പീ​ഷീ​സു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബു​റൈ​മി​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ആ​റ് മൂ​ങ്ങ ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ സ​ർ​വേ​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഷോ​ർ​ട്ട്-​ഇ​യ​ർ​ഡ് ഔ​ൾ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഔ​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ര​ണ്ട് ദേ​ശാ​ട​ന ഇ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പ്ര​കൃ​തി​സം​ര​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ, താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ൾ, മ​ണ​ൽ​ക്കൂ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​ക​ളി​ൽ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തും. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം ഡേ​റ്റ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​രോ​ഗ​തി ട്രാ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ആ​ധു​നി​ക ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​ന്റെ പ്ര​കൃ​തി​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി വീ​ണ്ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:buraimiOwlsEnvironmental AuthorityField survey
    News Summary - Owls in Buraimi; Environmental Authority conducts field survey
