    Oman
    10 Dec 2025 12:09 AM IST
    10 Dec 2025 12:09 AM IST

    ന​മ്മു​ടെ ചി​ഹ്നം ബ്ലാ​ക്ക് ബോ​ർ​ഡ് !

    cancel

    കാ​ലം 1995.. തേ​വ​ര സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് എം.​എ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി, ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി പ​ല വ​ഴി​പി​രി​ഞ്ഞു. അ​ഭ്യ​സ്ത​വി​ദ്യ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യ പാ​ര​ല​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ വാ​ധ്യാ​രാ​യി. അ​ക്കാ​ല​ത്താ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രേ​യും പു​ള​ക​ത്തി​ലാ​റാ​ടി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​ന്ന​ത്. നാ​ടി​ന്റെ മു​ക്കും, മൂ​ല​യും ഉ​ണ​ർ​ന്നു. പ​ല നി​റ​ത്തി​ൽ കൊ​ടി​ക​ൾ, തോ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ. ആ​ന​ന്ദ​ല​ബ്ധി​ക്കി​നി​യെ​ന്തു വേ​ണം....?

    അ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ര​ണ്ടു​പ്രാ​വ​ശ്യം കോ​ള​ജ് യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​പ​രി​ച​യ​മു​ള​ള എ​ന്നി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ആ​യി​ക്കൂ​ടാ എ​ന്ന സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം എ​ന്റെ ചി​ന്ത​യി​ലും ഒ​രു ല​ഡു പൊ​ട്ടി​ച്ചു.

    എ​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും അ​ടു​ത്ത സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ ജോ​ൺ​സ​ൺ, ടോ​മി, രാ​ജു, ബി​ജു എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​മ്മ​ർ​ദ​വും നി​ർ​ദേ​ശ​വും മു​ഖ​വി​ല​ക്കെ​ടു​ത്തു ഞാ​ൻ എ​ന്റെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മൗ​നാ​നു​വാ​ദ​ത്തോ​ടെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്തു അ​ങ്ങ​നെ ഞാ​നും ഒ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി. സ്വ​ന്തം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യ ആ​മ്പ​ല്ലൂ​രി​ലെ വാ​ർ​ഡ്‌ ന​മ്പ​ർ ഏ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ങ്ക​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    പാ​ര​ല​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ എ​നി​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു കി​ട്ടി​യ ചി​ഹ്ന​മോ? ബ്ലാ​ക് ബോ​ർ​ഡ്‌....​പ​ത്ര​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ കൂ​ട്ടു​കാ​ര​ൻ സു​നി​ൽ മാ​തൃ​ഭൂ​മി​യി​ൽ വെ​ണ്ട​ക്ക നി​ര​ത്തി. 'അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് ചി​ഹ്നം ബ്ലാ​ക് ബോ​ർ​ഡ്' ! ഉ​ന്തി​ന്റെ കൂ​ടെ ഒ​രു ത​ള്ളും. ഞ​ങ്ങ​ൾ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​യി. ഭീ​ഷ​ണി​യും, പ്ര​ലോ​ഭ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ എ​തി​രി​ട്ടു. കോ​ള​ജ് യൂ​നിയ​ന്റെ ഭാ​രം വ​ഹി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ജ്ഞാ​നം മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​യ​തി​നാ​ൽ ഒ​ന്നും ഏ​ശി​യി​ല്ല. രാ​പ​ക​ൽ ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ. കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തും ക​ടം മേ​ടി​ച്ച​തും ത​പ്പി​പ്പെ​റു​ക്കി, നോ​ട്ടീ​സ​ടി​ച്ച് മി​ച്ച​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ടി​ച്ചു.

    അ​ന്ന് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ-​മെ​യി​ലോ വാ​ട്ട്സ് ആ​പ്പോ ഇ​ല്ല. സ​ക​ല​മാ​ന ആ​പ്പു​ക​ളെ​യും നേ​രി​ൽ കാ​ണ​ണം. വോ​ട്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്ക​ണം. ഭ​വ​ന​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​വ​രു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​യി​ച്ച​തു​ത​ന്നെ. അ​ന്ത​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​വ​ന ചി​റ​കു​വി​രി​ച്ച് റാ​കി​പ്പ​റ​ന്നു.

    എ​ല്ലാ റോ​ഡു​ക​ളും ടാ​റി​ടും, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഏ​ർ​പ്പാ​ടു ചെ​യ്യും. ഇ​തു​വ​രെ കേ​ര​ളം കാ​ണാ​ത്ത ഒ​രു മെ​മ്പ​റാ​കും. ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന​സ്സി​ൽ.

    ഒ​ടു​വി​ൽ ആ ​ദി​ന​മെ​ത്തി. എ​ന്തി​ന് ശ​ങ്കി​ക്ക​ണം? ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ എ​ത്ര കു​റ​വ് മാ​ത്ര​മെ​ന്ന് കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ത​ല പു​ക​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ​വ​രും മു​ഖ​ത്ത് നോ​ക്കി പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​രെ​ല്ലാം ബ്ലാ​ക് ബോ​ർ​ഡി​ൽ കു​ത്തി​യ​തു​ത​ന്നെ..

    റി​സ​ൾ​ട്ട​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ ത​ല​യാ​ണ് ശ​രി​ക്കും പു​ക​ഞ്ഞ​ത്. വെ​ളു​ക്കെ ചി​രി​ച്ച​വ​രെ​ല്ലാം വെ​ടി​പ്പാ​യി ച​തി​ച്ചു! ബ്ലാ​ക് ബോ​ർ​ഡി​ൽ കു​ത്തു​ക​യ​ല്ല, കു​ത്തി വ​ര​യ്ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു, അ​വ​ർ.

    അ​ത്ഭു​തം! ആ​കെ 32 പേ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ന്നെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. എ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ അ​തി​ന്റെ എ​ത്ര​യോ ഇ​ര​ട്ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ഞാ​ൻ കൊ​ടു​ത്ത വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം അ​വ​ർ എ​നി​ക്കു​ത​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​ത​ന്ന് ഭം​ഗി​യാ​യി കൈ ​ക​ഴു​കി..! എ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വ​ര​ച്ച വ​ര പോ​ലെ മാ​ഞ്ഞു പോ​യി. പ​ക്ഷേ, ഒ​രു സ​ത്യം പ​റ​യ​ട്ടെ.., അ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച പോ​ലെ ഇ​ന്നും, കേ​ര​ളം കാ​ണാ​ത്ത ഒ​രു മെം​ബ​റാ​ണ് ഞാ​ൻ.!

