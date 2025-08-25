Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് ഷോ​റൂം...
    Oman
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 1:09 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 1:09 PM IST

    ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് ഷോ​റൂം മ​ബേ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് ഷോ​റൂം മ​ബേ​ല​യി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ പ​ത്താ​മ​ത് ഷോ​റൂം ഒ​മാ​ന്‍ മ​ബേ​ല​യി​ൽ ഹാ​ജ​റ ക​ള്ളി​യ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഉ​യ​ര്‍ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള പെ​ര്‍ഫ്യൂം വൈ​വി​ധ്യ​വു​മാ​യി ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ പ​ത്താ​മ​ത് ഷോ​റൂം ഒ​മാ​ന്‍ മ​ബേ​ല (മാ​ള്‍ ഓ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന് സ​മീ​പം) പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ര​ഥി ഹാ​ജ​റ ക​ള്ളി​യ​ത്ത് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ​വി​ല്‍പ​ന ഒ​മാ​നി പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​ന്‍ സു​ലൈ​മാ​ന്‍ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സം​ജ്ജീ​ര്‍ യൂ​സ​ഫ് അ​ലി, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ നി​സ്താ​ര്‍ യൂ​സ​ഫ​ലി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ സി.​പി. ഇ​ല്ല്യാ​സ്, മൊ​യ്തീ​ന്‍ വ​ട്ടം​ക​ണ്ട​ത്തി​ല്‍, ഷ​മീ​മ സം​ജ്ജീ​ര്‍, ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് മീ​ഡി​യാ വി​ങ് വി.​കെ. ഷെ​ബി​ന്‍, ഇ.​വി. സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള​ള പ​ര്‍ച്ചേ​സു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ഞ്ച് ഐ​ഫോ​ണ്‍ 17 പ്രോ ​ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ നി​ല​വി​ലെ ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ വേ​റെ​യും. റൂ​വി ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഒ​രു ല​ക്ഷം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ രൂ​പ​യു​ടെ ഗി​വ്എ​വെ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ വി​ജ​യി​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വേ​ദി​യി​ല്‍ കൈ​മാ​റി.

    വി​ല​ക്കു​റ​വി​ലൂ​ടെ വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യാ​ര്‍ന്ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള പെ​ര്‍ഫ്യൂ​മു​ക​ള്‍ ലോ​ങ് ലാ​സ്റ്റി​ങ്ങോ​ടെ സാ​ധാ​ര​ക്കാ​ര്‍ക്കു​പോ​ലും ല​ഭ്യ​മാ​വും​വി​ധം മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റി​ന്റെ പെ​ര്‍ഫ്യൂം വി​പ​ണി​യി​ല്‍ പു​ത്ത​ന്‍ ച​ല​ന​ങ്ങ​ള്‍ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ്. അ​തി​നാ​യി മു​ഴു​വ​ന്‍ ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ള്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​യ​ത്‌​ന​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സം​ജീ​ര്‍ യൂ​സ​ഫ​ലി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഫ്രാ​ഗ്ര​ന്‍സ് ഒ​ട്ടും ത​നി​മ ചോ​രാ​തെ മി​ക്‌​സ് ചെ​യ്ത് ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​തും ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsperfume shop
    News Summary - Oud World showroom opend in Mabela
    Similar News
    Next Story
    X