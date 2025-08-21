Begin typing your search above and press return to search.
    21 Aug 2025 11:11 AM IST
    ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് മ​ബേ​ല ബ്രാ​ഞ്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: അ​റേ​ബ്യ​ന്‍ സു​ഗ​ന്ധ വി​പ​ണി​യി​ല്‍ ലോ​കോ​ത്ത​ര ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള പെ​ര്‍ഫ്യും വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ പ​ത്താ​മ​ത് ഷോ​റൂം ഒ​മാ​നി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. മ​ബേ​ല മാ​ള്‍ ഓ​ഫ് മ​സ്‌​ക​ത്തി​ന് സ​മീ​പം (അ​ല്‍ ന​ഹ്ദി വാ​ള്‍ക്കി​ന് പി​റ​കു​വ​ശം) വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചി​ന് പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പെ​ര്‍ഫ്യൂം പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ള്‍ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ല്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സു​വ​ര്‍ണാ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ്. അ​തോ​ടൊ​പ്പം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​പ​ണി​യി​ലെ അ​തി പ്ര​ശ്‌​സ്ത ബ്രാ​ന്റു​ക​ളു​ടെ സു​ഗ​ന്ധം ഒ​ട്ടും ത​നി​മ ന​ഷ്ട​മാ​വാ​തെ ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ല്‍ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ മി​ക്‌​സ് ചെ​യ്ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം സം​തൃ​പ്ത​രാ​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണ് ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​ന​മെ​ന്നും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ര്‍ന്ന ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളും ഉ​യ​ര്‍ന്ന ഗു​ണ​വും മി​ക​വു​റ്റ വി​ല്‍പ​നാ​ന​ന്ത​ര സേ​വ​ന​വും ത​ന്നെ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ല​യ​ള​വ് കൊ​ണ്ട് ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ മി​ക​ച്ച സ്വീ​കാ​ര്യ​ത നേ​ടാ​നാ​യ​തെ​ന്നും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ബേ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വി​ല​യേ​റി​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റി​ലെ ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ സു​ഗ​ന്ധ പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ന് യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ന്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​തെ​ന്ന് ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ സം​ജീ​ര്‍ യൂ​സ​ഫ് അ​ലി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ലോ​ക​ത്തെ​വി​ടെ​യു​മു​ള്ള സു​ഗ​ന്ധ പ്രേ​മി​ക​ള്‍ക്ക് ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് പെ​ര്‍ഫ്യു​മു​ക​ളി​ലെ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ന് ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡി​ന്റെ ക​സ്റ്റ​മ​ര്‍ കെ​യ​ര്‍ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ജീ​ര്‍ യൂ​സ​ഫ് അ​ലി, ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ നി​സ്താ​ര്‍ യൂ​സ്സ​ഫ് അ​ലി, ഷ​മീ​മ സം​ജീ​ര്‍, മൊ​യ്തീ​ന്‍ വ​ട്ടം ക​ണ്ട​ത്തി​ല്‍, ഇ​ല്യാ​സ്, ഊ​ദ് വേ​ള്‍ഡ് മീ​ഡി​യ വി​ങ് വി.​കെ. ഷെ​ബി​ന്‍, ഇ.​വി. സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

