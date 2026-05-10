Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഒ.ടി.ഒ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്...
    Oman
    Posted On
    date_range 10 May 2026 7:47 PM IST
    Updated On
    date_range 10 May 2026 7:47 PM IST

    ഒ.ടി.ഒ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പുലിക്കോട്ടിലിന് യാത്രയപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    oman news
    cancel

    മസ്കത്ത്: ഒമാൻ തൃശൂർ ഓർഗനൈസേഷൻ (ഒ.ടി.ഒ) വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് പുലിക്കോട്ടിലിന് സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. റൂവിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സംഘടന ഭാരവാഹികളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും ഒത്തുകൂടി. 40 വർഷത്തെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ 36 വർഷം ഒമാനിൽ ചെലവഴിച്ച തൃശൂർ അന്തിക്കാട് സ്വദേശിയായ ജോസ് പുലിക്കോട്ടിൽ, സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക-സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു.

    ഒ.ടി.ഒ പ്രസിഡന്റ് നസീർ തിരുവത്ര സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗംഗേഷ് വടക്കേതിൽ, റോയ് റാഫേൽ, മഹേഷ് , മൈക്കിൾ, സഫീർ ചാവക്കാട്, അബ്ദുൽ ഖാദർ , കബീർദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.ജോസ് പുലിക്കോട്ടിൽ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി. 2026-ലെ SSLC പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ സിദ്റ സിദ്ദീഖ്, ആയിഷ ഷാലറ്റ് , അഫ്സീന അഷ്റഫ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷ്റഫ് വാടാനപ്പള്ളി സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സുബൈർ ഇദ്രീസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsFarewell
    News Summary - OTO Vice President Jose Pulikottil bids farewell
    Similar News
    Next Story
    X