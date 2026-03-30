Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 30 March 2026 12:07 PM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 12:07 PM IST

    റൂവി സെന്റ് പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ ദേവാലയത്തിൽ ഓശാന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ചടങ്ങുകൾക്ക് മസ്കത്ത് മലയാളി പ്രാർഥന കൂട്ടായ്മ നേതൃത്വം നൽകി
    cancel
    camera_alt

    റൂവി സെന്റ്. പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ കാത്തലിക് ദേവാലയത്തിൽ ഓശാന പെരുന്നാൾ ശ്രുശ്രൂഷ ചടങ്ങിൽനിന്ന്

    മസ്കത്ത്: ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാസഹനത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് കടക്കെ ലോകമാകെയുള്ള ക്രൈസ്തവർക്കൊപ്പം ഒമാനിലെ വിശ്വാസികളും ഓശാന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു. മസ്കത്തിലെ റൂവി സെന്റ്. പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ കാത്തലിക് ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ശ്രുശ്രൂഷകൾക്ക് വികാരി ഫാ. സെബിൻ ചരളക്കാട്ട് മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിച്ചു.

    ഫാ. പ്രിൻസ് പീറ്റർ തുമ്പനിരപ്പേൽ വചന സന്ദേശം നൽകി. നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ സമാധാനം പുലരാനും ഒമാനിൽ പ്രകൃതി ക്ഷോഭത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടിയും ഒമാൻ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയും പ്രാർഥിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസികളെ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വികാരിയച്ചൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.

    കടന്നുവരുന്ന പത്ത് ദിവസം ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും പ്രാർഥനയുടെയും ദിനങ്ങൾ ആയിരിക്കണമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ചടങ്ങുകൾക്ക് മസ്കത്ത് മലയാളി പ്രാർഥന കൂട്ടായ്മ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Oshana festival celebrated at St. Peter and Paul Church, Ruwi
    Similar News
    Next Story
    X