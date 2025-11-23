Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 3:11 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 3:11 PM IST

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പേ​രാ​വൂ​ർ ‘ഒ​രു​ക്കം 2025’

    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പേ​രാ​വൂ​ർ ‘ഒ​രു​ക്കം 2025’
    മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ‘ഒ​രു​ക്കം 2025’പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക്ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ‘ഒ​രു​ക്കം 2025’ ന​ട​ത്തി. റൂ​വി കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബ​യാ​നി മു​ഴ​ക്കു​ന്ന് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ പേ​രാ​വൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക​രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ യൂ​സു​ഫ് ഉ​ളി​യി​ൽ, നി​സാ​ർ പു​ന്നാ​ട്, സ​ലീം അ​ട​ക്കാ​ത്തോ​ട്, റ​മീ​സ് ഇ​രി​ട്ടി, സ​വാ​ദ് വാ​ഫി പെ​രി​യ​ത്തി​ൽ, അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ചാ​വ​ശ്ശേ​രി, അ​ജ്മ​ൽ വ​ളോ​ര, അ​ലി ഓ​ണ​പ്പ​റ​മ്പ്, ഉ​ബൈ​ദ് പ​ന്നി​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ വി​ള​ക്കോ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മു​നീ​ർ ഇ​രി​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

