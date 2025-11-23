മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി പേരാവൂർ ‘ഒരുക്കം 2025’text_fields
മസ്കത്ത്: മസ്ക്ത്ത് കെ.എം.സി.സി പേരാവൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ‘ഒരുക്കം 2025’ നടത്തി. റൂവി കെ.എം.സി.സി ഓഫിസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബയാനി മുഴക്കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മസ്കത്തിൽ 25 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ പേരാവൂർ മണ്ഡലത്തിൽപെട്ട കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർക്കും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കും സാമൂഹികരംഗങ്ങളിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഉപഹാരം നൽകി.
ഭാരവാഹികളായ യൂസുഫ് ഉളിയിൽ, നിസാർ പുന്നാട്, സലീം അടക്കാത്തോട്, റമീസ് ഇരിട്ടി, സവാദ് വാഫി പെരിയത്തിൽ, അഹ്മദ് ചാവശ്ശേരി, അജ്മൽ വളോര, അലി ഓണപ്പറമ്പ്, ഉബൈദ് പന്നിയൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഫ്സൽ വിളക്കോട് സ്വാഗതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുനീർ ഇരിട്ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
