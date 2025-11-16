Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​വ​യ​വ​ദാ​ന...
    Oman
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:01 AM IST

    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ
    cancel

    മ​സ്ക​ത്ത്: സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ‘ഗി​ഫ്റ്റ് ഓ​ഫ് ലൈ​ഫ്’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട അ​വ​യ​വ​ദാ​ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ സീ​ബി​ലെ ദി ​വി​ല്ലേ​ജി​ലാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന്റെ വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര, മാ​ന​സി​ക, മ​ത, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ വ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ൻ ല​ക്ഷ്യം.

    ഒ​മാ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി ബോ​ർ​ഡ്, യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി, ഒ​മാ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പ്ലാ​ൻ​റേ​ഷ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ ദേ​ശീ​യ അ​വ​യ​വ മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ പ​ദ്ധ​തി​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​മാ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ ഹൃ​ദ​യ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും നി​ര​വ​ധി വൃ​ക്ക, ക​ര​ൾ മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഗ​ണ്യ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    ഒ​മാ​നി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​വ​സാ​നം വ​രെ 139 അ​വ​യ​വ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 31 വൃ​ക്ക​മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും 13 ക​ര​ൾ​മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും 95 കോ​ർ​ണി​യ മാ​റ്റ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, 2021ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഷി​ഫാ’ ആ​പ്പ് മു​ഖേ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​പ്പ് വ​ഴി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​പ്പോ​യി​ന്റ്മെ​ന്റു​ക​ൾ, മ​രു​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​തി​രോ​ധ കു​ത്തി​വെ​പ്പ് സ്ഥി​തി, ര​ക്ത-​അ​വ​യ​വ​ദാ​നം, വെ​ർ​ച്വ​ൽ ക്ലി​നി​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 16 സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:organ donationOman NewsAwareness Campaigngulf news malayalam
    News Summary - Organ donation awareness campaign
    Similar News
    Next Story
    X