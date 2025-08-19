Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 19 Aug 2025 8:45 AM IST
    date_range 19 Aug 2025 8:45 AM IST

    ഒ​മാ​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹ​ബ്ബാ​ക്കാ​ൻ സ​ലാ​ല ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ഉ​രീ​ദോ

    ഒ​മാ​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹ​ബ്ബാ​ക്കാ​ൻ സ​ലാ​ല ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ഉ​രീ​ദോ
    ഉ​രീ​ദോ​യു​ടെ സ​ലാ​ല ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഹ​ബ്ബു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി ഒ​മാ​നെ മാ​റ്റാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഉ​രീ​ദോ സ​ലാ​ല ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ​യും സ​ബ്മ​റൈ​ൻ കേ​ബി​ൾ ലാ​ൻ​ഡി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ​യും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ന്നു. ദോ​ഫാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യി സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ലാ​ല, ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ആ​ഗോ​ള സ​ബ് സീ ​കേ​ബി​ൾ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഏ​ഷ്യ, യൂ​റോ​പ്പ്, ആ​ഫ്രി​ക്ക എ​ന്നി​വ​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക നോ​ഡാ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ക്ലാ​സ് ത്രീ ​കം​പ്ല​യ​ൻ​സ് ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റും ഒ​രു സ​ബ്മ​റൈ​ൻ കേ​ബി​ൾ ലാ​ൻ​ഡി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നും സം​യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തെ​ക്ക​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ സം​രം​ഭം. അ​ടു​ത്ത ത​ല​മു​റ​യി​ലെ ക്ലൗ​ഡ്, എ.​ഐ, എ​ഡ്ജ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ഈ ​സൗ​ക​ര്യം 125 പൂ​ർ​ണ സെ​ർ​വ​ർ റാ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി 500 ആ​യി വ​ള​രു​ക​യും രാ​ജ്യ​ത്തെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​റി​ന് പു​തി​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    സ​ലാ​ല ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റും ലാ​ൻ​ഡി​ങ് സ്റ്റേ​ഷ​നും ഒ​മാ​ന്റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഭാ​വി​ക്ക് ഉ​ത്തേ​ജ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ഉ​രീ​ദോ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഗ​ഫ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, ആ​ഗോ​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, ക്ലൗ​ഡ്, എ.​ഐ ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​ടു​ത്ത ത​രം​ഗം പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് ഇ​ത് ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ണ​ക്ടി​വി​റ്റി​ക്ക് തെ​ക്ക​ൻ ക​വാ​ടം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഞ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കേ​ബി​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ തെ​ക്ക​ൻ ഗേ​റ്റ്‌​വേ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, പ​ദ്ധ​തി സു​പ്ര​ധാ​ന നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ലേ​റ്റ​ൻ​സി കു​റ​ക്കു​ക​യും വേ​ഗ​ത​യേ​റി​യ​തും കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വു​മാ​യ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള ഓ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ​യും ഹൈ​പ്പ​ർ സ്‌​കെ​യി​ല​ർ​മാ​രെ​യും ക്ലൗ​ഡ് ദാ​താ​ക്ക​ളെ​യും ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

