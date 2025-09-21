Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ന്...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:40 AM IST

    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ന് വി​ട ഇ​നി സ​ർ​ബ് നാ​ളു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 21വ​രെ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ബ്​ സീ​സ​ൺ
    ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ന് വി​ട ഇ​നി സ​ർ​ബ് നാ​ളു​ക​ൾ
    cancel
    camera_alt

    സ​ർ​ബ് സീ​സ​ണി​ൽ സ​ലാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള കാ​ഴ്ച

    മ​സ്ക​ത്ത്: ദോ​ഫാ​റി​നെ കു​ളി​ര​ണി​യി​ച്ചു​ള്ള ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കും വ​ർ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ എ​ത്തി​യ​ത് 10 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദേ​ശീ​യ സ്ഥി​തി​വി​വ​ര കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ജൂ​ൺ 21നും ​ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31നും ​ഇ​ട​യി​ലാ​യി മൊ​ത്തം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ക​ദേ​ശം 1,027,255 ആ​യി. 2024 ലെ ​ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 1,006,635 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​മാ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് 71.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 734,225 ആ​യി. ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ൽ (ജി.​സി.​സി) രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ആ​കെ 179,246 ഉം ​മ​റ്റ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ 113,784 ഉം ​ആ​ണ്. 2, 51,064 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ വി​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​വും 776,191 പേ​ർ ക​ര​മാ​ർ​ഗ​വും ദോ​ഫാ​റി​ൽ എ​ത്തി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ ക​ര​മാ​ർ​ഗം എ​ത്തി​യ​വ​രു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മ്പോ​ൾ 1.3 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റി​ൽ വ​ൻ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​മാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​നും 31നും ​ഇ​ട​യി​ൽ 5,85,155 സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 21നാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സീ​സ​ണ്‍ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഖ​രീ​ഫ് സീ​സ​ൺ വി​ട​വാ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ർ​ബ് സീ​സ​ണി​ലേ​ക്ക് സ​ലാ​ല ക​ട​ക്കും. വ​സ​ന്ത​കാ​ല​ത്തി​ന്​ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​പ്പെ​ടു​ന്ന പേ​രാ​ണ്​ സ​ർ​ബ്. സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 21 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 21വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ്​ സ​ർ​ബ്​ സീ​സ​ൺ. ഈ ​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്രി​യ​മു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​വി​ട​ത്തേ​ത്. ഖ​രീ​ഫ്​ സീ​സ​ണി​ന്​ ശേ​ഷ​വും ദോ​ഫാ​റി​നെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്​​ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ട്. സൂ​ര്യ​ന്റെ തെ​ളി​ച്ചം, മി​ത​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, കു​റ​ഞ്ഞ ഈ​ർ​പ്പം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ർ​ബി​ലെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. ഖ​രീ​ഫ് മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് മാ​യു​ക​യും പൂ​ക്ക​ൾ വി​രി​യു​ക​യും ചെ​യ്യും. ക​ട​ലി​ലെ ശാ​ന്ത​മാ​യ തി​ര​മാ​ല​ക​ൾ​ക്കു​പു​റ​മേ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​യും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​യും.

    ശ​ര​ത്കാ​ല മ​ൺ​സൂ​ൺ മ​ഴ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന പ​ർ​വ​ത​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും സ​മ​ത​ല​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് കാ​ര​ണം ക​ർ​ഷ​ക​ർ, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ, ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ്ര​ധാ​ന സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ബി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്ത് മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ 20 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും താ​ഴ്ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ 26-28 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സും ആ​യി​രി​ക്കും താ​പ​നി​ല. സ​ലാ​ല​യി​ലെ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും റോ​ഡു​ക​ളും ബീ​ച്ചു​ക​ളും ച​രി​വു​ക​ളും വാ​ദി ന​ഹി​സ്, വാ​ദി ദ​ർ​ബാ​ത്ത്, വാ​ദി ഗ​യ്ദ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളും ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ നി​റ​യാ​റു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfKharif seasonOman
    News Summary - Only a few days left until the start of the Kharif season.
    Similar News
    Next Story
    X