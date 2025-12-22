Begin typing your search above and press return to search.
    22 Dec 2025 11:30 AM IST
    22 Dec 2025 11:30 AM IST

    പു​തി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു റി​യാ​ൽ നോ​ട്ട് വ​രു​ന്നു

    കൂ​ടു​ത​ൽ ഈ​ടു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പോ​ളി​മ​ർ നോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക
    പു​തി​യ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു റി​യാ​ൽ നോ​ട്ട് വ​രു​ന്നു
    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന്റെ പു​തി​യ സ്മാ​ര​ക നോ​ട്ട്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പോ​ളി​മ​ർ നോ​ട്ടു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്നു. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഒ​രു റി​യാ​ലി​ന്റെ സ്മാ​ര​ക ക​റ​ൻ​സി​യാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ക. വ​രു​ന്ന ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ പു​തി​യ ക​റ​ൻ​സി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​മെ​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​റ​ൻ​സി ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന നി​മി​ഷ​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന കോ​ട്ട​ൺ അ​ടി​സ്ഥാ​ന വ​സ്തു​വാ​യു​ള്ള പേ​പ്പ​ർ ക​റ​ൻ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി പോ​ളി​മ​ർ മെ​റ്റീ​രി​യ​ൽ ഉ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ ക​റ​ൻ​സി നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പെ​ട്ടെ​ന്ന് പ​ഴ​കി​ല്ലെ​ന്ന​തും ഈ​ടു​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം നോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​റി​യ​പ്പെ​ടാ​റു​ള്ള​ത്. ക​ട​ലാ​സി​നു​പ​ക​രം പോ​ളി​മ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ക​റ​ൻ​സി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ട​ലാ​സ് നോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ത്ത സു​ര​ക്ഷാ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പോ​ളി​മ​ർ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ മെ​റ്റാ​മെ​റി​ക് ഇ​ങ്ക് സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ധാ​രാ​ളം കാ​ലം ഈ​ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ആ​ഘാ​ത​വും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന, വി​ത​ര​ണ ചെ​ല​വും ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​യു​ന്നു എ​ന്ന​തും പോ​ളി​മ​ർ ക​റ​ൻ​സി​യു​ടെ മെ​ച്ച​മാ​ണ്.

    ഒ​മാ​ന്റെ പു​തി​യ ഒ​രു റി​യാ​ൽ നോ​ട്ടി​ൽ മി​ക​ച്ച സു​ര​ക്ഷാ ഫീ​ച്ച​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത​നൊ​പ്പം മോ​ഡേ​ൺ ലു​ക്കും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ദേ​ശീ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പു​തി​യ രൂ​പ​ത്തി​ലും ഭാ​വ​ത്തി​ലും നോ​ട്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    145 x 76 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​ര്‍ വ​ലു​പ്പ​മു​ള്ള നോ​ട്ടി​ന്റെ ഒ​രു വ​ശ​ത്ത് ഒ​മാ​ന്‍ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക് ഗാ​ര്‍ഡ​നും മ​റു​വ​ശ​ത്ത് സ​യ്യി​ദ് താ​രി​ഖ് ബി​ന്‍ തൈ​മൂ​ര്‍ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മു​ച്ച​യ​വും ദു​കം തു​റ​മു​ഖ​വും റി​ഫൈ​ന​റി​യു​ടെ​യും ദൃ​ശ്യ​വും പ​തി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭം​ഗി​യാ​ർ​ന്ന രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യാ​ണ് നോ​ട്ടി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​മാ​ൻ ബൊ​ട്ടാ​ണി​ക്ക​ൽ ഗാ​ർ​ഡ​ന്റെ മേ​ലാ​പ്പി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് നോ​ട്ടി​ലെ ട്രാ​സ്​​പെ​ര​ന്റാ​യ ഭാ​ഗ​മു​ള്ള​ത്. മാ​റു​ന്ന വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഫോ​യി​ൽ സ്ട്രി​പ്പി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഫ്രാ​ങ്കി​ൻ​സെ​ൻ​സ് (കു​ന്തി​രി​ക്ക​മ​രം) വൃ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ ചി​ത്ര​വും നോ​ട്ടി​ന്റെ മു​ൻ​വ​ശ​ത്തു​ണ്ട്. നോ​ട്ടി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്താ​യി നി​റം മാ​റു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മ​ന്റെ മു​ദ്ര​യും പ​തി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഒ​രു റി​യാ​ൽ നോ​ട്ടു​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ പു​തി​യ നോ​ട്ടും വി​നി​മ​യം ചെ​യ്യാ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ധ​ന​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളും ത​യാ​റെ​ടു​ത്തു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ക​റ​ൻ​സി ശേ​ഖ​ര​ണം ഹോ​ബി​യാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കാ​യി 1,000 അ​ൺ ക​ട്ട് നോ​ട്ട് ഷീ​റ്റു​ക​ളും 10,000 നോ​ട്ടു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    പു​തു​താ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ര​ക നോ​ട്ട് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഒ​മാ​ന്റെ റൂ​വി, സ​ലാ​ല, സു​ഹാ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ കൗ​ണ്ട​റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഓ​പ​ൺ ഗ​ലേ​റി​യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ പോ​സ്റ്റി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക കൗ​ണ്ട​റി​ൽ​നി​ന്നും ജ​നു​വ​രി 11 മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

