Madhyamam
    Oman
    4 Nov 2025 10:30 AM IST
    4 Nov 2025 10:30 AM IST

    ഇ​ബ്രി​യി​ൽ ‘ഇ​മ​യു​ടെ ഇ​മ്പ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഓ​ണ​ക്കൂ​ട്ട്’

    ഇ​ബ്രി​യി​ൽ 'ഇ​മ​യു​ടെ ഇ​മ്പ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഓ​ണ​ക്കൂ​ട്ട്'
    ഇ​ബ്രി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഇ​ബ്രി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘ഇ​മ​യു​ടെ ഇ​മ്പ​ത്തി​ൽ ഒ​രു ഓ​ണ​ക്കൂ​ട്ട്’ ഇ​ബ്രി വി​മ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഇ​മ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഡോ. ​ഉ​ഷാ റാ​ണി​യും, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ ഹ​സ​നും ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ക​ലാ-​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ , തി​രു​വാ​തി​ര, നൃ​ത്ത-​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​ധു​ര​സ്മ​ര​ണ​ക​ൾ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​ഷൈ​ഫ, റ്റി​ന്റു വേ​ണു ഗോ​പാ​ൽ, ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​പി​ൻ വി​ൻ​സെ​ന്റ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മി​ഥു​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​സ​ന്ദേ​ശം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു.

