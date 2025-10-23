Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 12:49 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 12:57 PM IST

    ഒറ്റ മെയ്യായി... ഒരേ മനസ്സായി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    ഒറ്റ മെയ്യായി... ഒരേ മനസ്സായി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ
    2023ൽ ​ന​ട​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മു​ൻ കേ​ര​ള ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി കെ.​കെ. ഷൈ​ല​ജ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ചിത്രം) 

    മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23, 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലെ അ​ൽ അ​മീ​റാ​ത്ത് പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രും മ​റ്റു ദേ​ശ​ക്കാ​രു​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം അ​ര ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പേ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മ​ഹോ​ത്സ​വം ഒ​മാ​നി​ലെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഷ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യാ​ണ്. നാ​ടി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​വും ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും സ്റ്റാ​ളു​ക​ളു​മൊ​ക്കെ ഒ​രു​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് മ​ല​യാ​ള നാ​ടി​ന്റെ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പാ​ര​മ്പ​ര്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഈ ​ഉ​ത്സ​വ​ത്തെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ദ്യ​കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ളോ​ത്സ​വം എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ വേ​ദി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ അ​തി​ഥി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ്രി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ്. 26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്കു ശേ​ഷം ഒ​രു കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​മാ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​മാ​ന സ​ന്ദ​ർ​ഭം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, കേ​ര​ള ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ക്കാ​ദ​മി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്രേം​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നോ​ർ​ക്ക റൂ​ട്ട്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി​യു​മാ​യ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, ഗ​ൾ​ഫാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ക ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി, ഒ​മാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ത​ന​ത് ക​ല​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മ​ഭൂ​മി​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഉ​ത്സ​വ വേ​ദി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന​വ​രും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ഴു​നൂ​റോ​ളം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​ദ്യ​നൃ​ത്ത രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു പു​റ​മെ, ക​ഥ​ക്, മ​ണി​പ്പൂ​രി, ഗു​ജ​റാ​ത്തി നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഗാ​യ​ക സം​ഘം ‘ക​ന​ൽ’ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ മാ​റ്റു കൂ​ട്ടും.

    ഒ​മാ​നി​ലെ അ​മ്പ​തോ​ളം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​പു​ല​മാ​യ ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന-​മ​ത്സ​ര​വും ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്ധ​വി​ശ്വാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​നാ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​മു​ക്ത​മാ​യ ഒ​രു സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലൂ​ന്നി ആ​നു​കാ​ലി​ക ശാ​സ്ത്ര വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ധി​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ശാ​സ്ത്ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ അ​ട​ങ്ങി​യ ജൂ​റി​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യു​ടെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​ശ​സ്ത ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ചാ​ര​ക​നാ​യ ഡോ. ​ര​തീ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​യാ​ണ്. ഇ​രു​നൂ​റി​ല​ധി​കം എ​ൻ​ട്രി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 32 ശാ​സ്ത്ര പ്രോ​ജ​ക്ടു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​വി​ഭാ​ഗം അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ഷി​ക​ളു​മാ​യി ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​ധ്വാ​ന​മാ​ണ് ഈ ​മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ലു​ള്ള​ത്. 60 പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ 15ഓ​ളം സ​ബ്ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 200ഓ​ളം പേ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഒ​രു സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​മാ​സ​മാ​യി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി നി​ര​ന്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ വേ​ദി​യി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​മാ​നി​ലെ ഏ​തൊ​രു ക​ലാ​കാ​ര​നും ക​ലാ​കാ​രി​യും ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. ഈ ​വേ​ദി​യെ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും ഒ​പ്പം നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​വി​ടെ എ​ത്തി​യ​വ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ, ഈ ​മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ത്ത​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ഏ​തൊ​രു സം​രം​ഭ​വും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​കു​ന്ന​തി​ന് ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന് അ​തി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ര​ള വി​ഭാ​ഗ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള​ത്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളാ​യ ‘ഷാ​ഹി ഫു​ഡ്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പൈ​സ​സ്’ ആ​ണ് ഇ​ക്കൊ​ല്ല​വും ഐ.​സി.​എ​ഫി​ന്റെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​മ​ഹാ​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ചു മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന എ​ല്ലാ പ്രാ​യോ​ജ​ക​രെ​യും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം അ​ഭി​വാ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ടും ചൂ​രും ത​ള​ർ​ത്താ​ത്ത മ​ന​സ്സു​മാ​യി മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ കാ​ത​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടു​മ്പോ​ഴും പി​റ​ന്ന നാ​ടി​ന്റെ ക​ല​യും സം​സ്കാ​ര​വും നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ മാ​റും എ​ന്ന​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു തെ​ല്ലും സം​ശ​യ​മി​ല്ല. ഈ ​മ​ഹാ​മേ​ള​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ മു​ഴു​വ​ൻ ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സ്നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    TAGS:indian community festivaloman indian social clubOman NewsArts Festivals
    News Summary - One body... One mind Indian Community Festival
