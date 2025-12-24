Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    24 Dec 2025 12:08 PM IST
    24 Dec 2025 12:08 PM IST

    ബ​ർ​ക​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ബ​ർ​ക: ബ​ർ​ക വി​ലാ​യ​ത്തി​ൽ തെ​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പോ​ലീ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക്‌​സ് ആ​ൻ​ഡ് സൈ​ക്കോ​ട്രോ​പി​ക് സ​ബ്സ്റ്റ​ൻ​സ​സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി ഒ​രാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി. ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, മ​രി​ജു​വാ​ന, ഹാ​ഷി​ഷ് എ​ന്നി​വ​ക്കൊ​പ്പം വി​ൽ​പ​ന​ക്കും സ്വ​ന്തം ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​നു​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഗു​ളി​ക​ക​ളും ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Oman News barka arrested gulf news malayalam
