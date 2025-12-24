Begin typing your search above and press return to search.
24 Dec 2025 12:08 PM IST
24 Dec 2025 12:08 PM IST
News Summary - One arrested for drug possession in Barka
ബർക: ബർക വിലായത്തിൽ തെക്കൻ ബാതിന ഗവർണറേറ്റ് പോലീസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാർക്കോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് കൺട്രോൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മയക്കുമരുന്നുമായി ഒരാളെ പിടികൂടി. ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്, മരിജുവാന, ഹാഷിഷ് എന്നിവക്കൊപ്പം വിൽപനക്കും സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനുമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളും ഇയാളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി വരികയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
