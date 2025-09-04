Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    4 Sept 2025 11:40 AM IST
    4 Sept 2025 11:40 AM IST

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ‘ഓ​ണ സ​ദ്യ’

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്‌: ഓ​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഓ​ണ സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഓ​ണ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്പ്ര​സ്.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ഓ​ർ​ഡ​ർ ബു​ക്ക്‌ ചെ​യ്യു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് സാ​മാ​ന്യം ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത മി​നി സ​ദ്യ വി​ള​മ്പി​യാ​ണ് വി​മാ​ന ക​മ്പ​നി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​ത്.

    ഓ​ണ സ​ദ്യ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഒ​മാ​നി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് റി​യാ​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ 500 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വി​ല ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, കൊ​ച്ചി, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ക്ട​റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് ഓ​ണ സ​ദ്യ ബു​ക്കി​ങ്ങി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 24 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു വ​രെ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യി​ലാ​ണ് മി​നി സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്‌​സ്പ്ര​സും പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബ​ഡ്ജ​റ്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​നാ​ണ് എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്.

