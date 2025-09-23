Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 10:14 AM IST

    ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു
    ബ​ർ​ക്ക: ഒ​മാ​നി​ലെ ഫു​ട്ബ​ൾ ക്ല​ബാ​യ റി​യ​ൽ ബ​ർ​ക്ക എ​ഫ്.​സി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ക്ല​ബി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്കം നൂ​റോ​ളം​പേ​ർ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​സ​ഫ് ചെ​റി​യാ​ന്റെ സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ന​ദീ​ർ ചേ​ള​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ക്ല​ബി​ന്റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ൻ​ജി​ദ്, സീ​നി​യ​ർ മെം​ബ​ർ മു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. ക്ല​ബ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ജാ​ക്സ​ൻ, സ​ഫ്‌​വാ​ൻ, അ​ൻ​ഫാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഗ്ലാ​മ​ർ ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ക​മ്പ വ​ലി, ക​സേ​ര​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​യി​ക​മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി​ഷ്ണു ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Oman Newsonam celebrationbarkagulf news malayalam
    News Summary - Onam celebrations organized
