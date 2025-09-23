ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ബർക്ക: ഒമാനിലെ ഫുട്ബൾ ക്ലബായ റിയൽ ബർക്ക എഫ്.സി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അടക്കം നൂറോളംപേർ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. സെക്രട്ടറി ജോസഫ് ചെറിയാന്റെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തോടെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയിൽ പ്രസിഡന്റ് നദീർ ചേളന്നൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. തുടർന്ന് ക്ലബിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മുൻജിദ്, സീനിയർ മെംബർ മുനീർ എന്നിവർ ആശംസ അറിയിച്ചു. ക്ലബ് അംഗങ്ങളായ ജാക്സൻ, സഫ്വാൻ, അൻഫാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണത്തിന്റെ ഗ്ലാമർ ഇനങ്ങളായ കമ്പ വലി, കസേരക്കളി തുടങ്ങിയ കായികമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. മത്സര ഇനങ്ങളിലെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യനായി മുഹമ്മദിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ട്രഷറര് വിഷ്ണു നന്ദി പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register