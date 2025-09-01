Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    1 Sept 2025 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 11:25 AM IST

    ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു

    onam celebration
    ദി ​ബി​ഗെ​സ്റ്റ് ജിം ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    റു​വി: ഫി​റ്റ്ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ദി ​ബി​ഗെ​സ്റ്റ് ജിം ​ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. റു​വി എം.​ബി.​ഡി ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും പ​ഞ്ച​ഗു​സ്തി, വ​ടം​വ​ലി തു​ട​ങ്ങി ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ക​ലാ-​കാ​യി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ജിം ​ചീ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ട​ർ ഷാ​ഹി​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സം​ഗീ​ത-​നൃ​ത്ത അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജിം ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ന​ൽ​കി. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഐ​ക്യ​വും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക ഫി​റ്റ്ന​സ് സെ​ന്റ​ർ ദി ​ബി​ഗ​സ്റ്റ് ജിം ​ആ​ണെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    onam celebrations
