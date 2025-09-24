Begin typing your search above and press return to search.
    ഓണാഘോഷവും ഗുരുദേവ ജയന്തിയും സംഘടിപ്പിച്ചു

    എ​സ്‌.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സ​ലാ​ല​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി​യും

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: എ​സ്‌.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഒ​മാ​ൻ സ​ലാ​ല യൂ​നി​യ​ൻ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു​ജ​യ​ന്തി​യും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്‌.​സി മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി യൂ​നി​യ​ൻ ഒ​മാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. ര​മേ​ഷ് കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​സ്.​എം.​ഇ ദോ​ഫാ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഗ​സ്സാ​നി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഐ.​എ​സ്‌.​സി വൈ​സ്‌ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സ​ണ്ണി ജേ​ക്ക​ബ്‌ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വ​നി​ത​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ പു​ലി​ക​ളി, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, മാ​വേ​ലി എ​ഴു​ന്നു​ള്ള​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ ന​ട​ന്നു. എ​സ്‌.​എ​ൻ.​ഡി.​പി സ​ലാ​ല കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ന്നു. യൂ​നി​യ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ കാ​ർ​ത്തി​കേ​യ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. യൂ​നി​യ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും വി​വി​ധ ശാ​ഖ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

