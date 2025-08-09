ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു

ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷൻ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനന്തപുരി ഹോട്ടലിൽ പ്രത്യേക യോഗം നടത്തി. റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഫൈസൽ ആലുവ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ട്രഷറർ കെ.ആർ. സന്തോഷ്, നീതു ജിതിൻ, ബിൻസി സിജോയ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 17ന് വാദികബീർ ഗോൾഡൻ ഒയാസിസ് ഹോട്ടൽ ഹാളിൽ റൂവി മലയാളി അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണാഘോഷത്തിനായി 10 അംഗ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു. വിവിധ കലാപരിപാടികൾക്കായി ചെയർമാനെയും കൺവീനറെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോ. മുജീബ് അഹമ്മദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register