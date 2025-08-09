Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Aug 2025 11:05 AM IST
    9 Aug 2025 11:05 AM IST

    ഓണാഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരിച്ചു
    ഒ​മാ​നി​ലെ റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​താ വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന​ന്ത​പു​രി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വ​നി​താ വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ന​ന്ത​പു​രി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ ആ​ലു​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ കെ.​ആ​ർ. സ​ന്തോ​ഷ്, നീ​തു ജി​തി​ൻ, ബി​ൻ​സി സി​ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​വാ​ദി​ക​ബീ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ഒ​യാ​സി​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഹാ​ളി​ൽ റൂ​വി മ​ല​യാ​ളി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നാ​യി 10 അം​ഗ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചെ​യ​ർ​മാ​നെ​യും ക​ൺ​വീ​ന​റെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​മു​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    X